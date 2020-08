Pokémon Go terá evento temático de Mega Evoluções em setembro

A Niantic anunciou hoje que está planejando um evento temático enorme dedicado às Mega Evoluções em Pokémon Go. O início do evento coincidirá com o lançamento das primeiras Mega Evoluções de Pokémon no jogo.

Ao longo de três semanas de setembro, haverá diversas missões diferentes para aprender mais sobre as Mega Evoluções e desbloquear alguns bônus interessantes.

De 1 a 7 de setembro, o objetivo é completar o máximo possível de Reides Mega. De 11 a 17 de setembro, você vai precisar aprimorar suas habilidades de batalha com os Pokémon Mega. Participe de batalhas de ginásio, batalhas contra a Equipe GO Rocket e batalhas contra treinadores (exceto batalhas da Liga de Batalha GO).

Por fim, entre 22 e 28 de setembro, será preciso tornar o seu Pokémon Mega seu companheiro, para passar um tempo com ele.

Mais detalhes sobre os eventos e o que será possível desbloquear neles serão revelados no futuro. Mas esperamos que mais Pokémon Mega e Mega Energia sejam incluídos como recompensa nessas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 26 de agosto.