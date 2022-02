Pokémon Go receberá Pokémon da 7ª geração

Pokémon Go está recebendo alguns novos Pokémon da região de Alolan, como mostrado no vídeo Pokémon Presents de hoje. As criaturas estão chegando ao jogo em 1º de março.

Até o dia em que os novos Pokémon chegarem, Exeggutor de Alola estará aparecendo nas telas dos jogadores. Embora tenha sido anunciado oficialmente durante o Pokémon Presents, a notícia foi extraída de dados e vazada antes do lançamento do vídeo.

Pokémon Go tem sido bastante lento na adição de novos Pokémon ao jogo. Isso provavelmente significa que haverá apenas alguns Pokémon da região de Alola estreando no título.

Historicamente, os Pokémon iniciais e suas cadeias de evolução são adicionados ao Pokémon Go junto com alguns Pokémon que aparecem nas primeiras partes do jogo da série principal. Pokémon como Yungoos ou Pikipek são alguns dos poucos que podem aparecer. Muitos Pokémon em sua versão de Alola já entraram no jogo, incluindo Exeggutor, Vulpix e Grimer de Alola.

Esta adição de Pokémon traz Pokémon Go um passo mais perto de alcançar a série principal, e este anúncio também ocorre quando a The Pokémon Company revelou que está trabalhando na próxima geração de jogos da série principal com Pokémon Scarlet e Pokémon Violet.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.