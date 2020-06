Pokémon Go cancela o Dia de Reide do Pinsir

Aparentemente, do nada, a Niantic confirmou que o Dia de Reide do Pinsir, que estava marcado para 28 de junho, foi cancelado.

Esta não é a primeira vez que os desenvolvedores do Pokémon Go cancelam um evento planejado tão perto de seu horário de início, mas nenhuma explicação foi dada sobre o motivo dos planos terem mudado.

Updates to events: Pinsir Raid Day https://t.co/d95tyvU5hv — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 24, 2020

Em uma atualização postada no blog oficial do Pokémon Go, a Niantic disse que o evento foi cancelado e pediu aos jogadores para acompanharem as atualizações em seus canais de mídia social. Normalmente, haveria algum tipo de declaração explicando o que causou o atraso.

Também não há informações sobre se isso cancelará o pacote de uma Pokémoeda do Dia de Reide que daria aos jogadores três Passes de Reide à Distância. Esse pacote deveria ser lançado logo antes do início do evento, então mais detalhes devem ser divulgados em breve.

Enquanto o Dia de Reide do Pinsir não acontece mais, o evento Caça aos Insetos! ainda está marcado para começar em 26 de junho e durar até 1º de julho.

Isso significa que os jogadores terão uma chance maior de encontrar tipos insetos como Scyther, Venipede e Dwebble na natureza, chocando em ovos de 5 km. Tarefas de pesquisa de campo exclusivas do evento e bônus de 2x mais PE por captura também serão adicionados durante esse período.

Se você usar um incenso durante o evento Caça aos Insetos!, você provavelmente atrairá certos tipos de inseto, dependendo do dia.

26 a 27 de junho: Nincada

28 a 29 de junho: Wurmple

30 de junho a 1 de julho: Scyther

A Niantic ainda pode fornecer uma razão para o cancelamento do Dia de Reide do Pinsir, mas, por enquanto, os jogadores terão que aproveitar o evento do tipo inseto sem saber por que os planos foram alterados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de junho.