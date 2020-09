Pikachu com boné do Mundial estreia em Pokémon Go no Holofote de outubro, Shedinja será Descoberta Extraordinária

Mudaram as estações e começaram as comemorações em Pokémon Go. Em outubro, o jogo recebe novas Horas em Destaque e novas missões de Descoberta Extraordinária.

A partir de 1º de outubro, Shedinja, o Pokémon Tosado, substitui o Raichu de Alola como encontro de Descoberta Extraordinária do mês. Isso significa que você poderá completar novas missões de pesquisa e capturar o frágil Inseto Fantasma.

Para encontrar o novo Pokémon, você precisa completar sete dias de pesquisa seguidos, obtendo todos os selos de pesquisa. Uma sequência de sete dias garante um encontro com o Pokémon, e ele pode aparecer em versão brilhante.

As Horas em Destaque acontecem no horário de sempre: às 18h locais todas as terças-feiras. Pikachu com boné do Mundial vai aparecer no jogo pela primeira vez e o Pikachu com boné original vai voltar, e dois novos fantasmas completam as comemorações do mês mais assustador do ano.

Confira todos os Pokémon das Horas em Destaque de outubro:

6 de outubro: Pikachu com boné do Mundial e EXP de captura em dobro

13 de outubro: Pikachu com boné original e doces de captura em dobro

29 de outubro: Shuppet e doces de transferência em dobro

27 de outubro: Duskull e EXP de evolução em dobro

Nenhuma Noite de Batalha Go foi anunciada para outubro, mas algumas Pesquisas Limitadas ficarão disponíveis em 10 de outubro. Diversos eventos, incluindo uma colaboração com a empresa francesa Longchamp Paris, também acontecem no mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de setembro.