Passes de Reide a Distância de Pokémon Go já estão disponíveis

Finalmente chegaram as Reides a Distância.

A espera dos fãs de Pokémon Go finalmente acabou. Os Passes de Reide a Distância já estão disponíveis, assim como outras melhorias para as reides, já estão disponíveis para quem quiser retomar o ritmo do jogo.

Você precisa estar no nível 20 ou acima para interagir com algumas das opções, como Por Perto. Nos próximos dias, porém, mais atualizações podem fazer com que isso mude.

Os Passes de Reide a Distância estão agora disponíveis na Loja do jogo! Com um Passe de Reide a Distância, você poderá participar das Batalhas de Reide que vir na tela Por Perto ou que puder tocar no mapa! Saiba mais: https://t.co/9bYbm5Fybm #PokemonGO pic.twitter.com/8OBzj5eTD0 — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) April 27, 2020

Cada Passe de Reide a Distância vai custar 100 Pokémoedas, ou 250 Pokémoedas pelo conjunto de três. Você só pode ter um máximo de três Passes por vez, independentemente de como os tenha conseguido.

Com um Passe de Reide a Distância, você pode acessar qualquer reide que vir na tela ou no mapa.

Até vinte treinadores podem entrar na mesma Batalha de Reide, e apenas algumas vagas são reservadas para aqueles que estiverem usando Passes de Reide a Distância. Mas toda reide que você completar usando esse passe ainda conta para missões de pesquisa e conquistas.

Agora, os treinadores que estiverem lutando à distância terão o mesmo poder de ataque que os que estiverem no local. Quando a pandemia de coronavírus acalmar, os jogadores que estiverem no local de fato terão vantagem, porque a Niantic vai reduzir o poder de ataque base dos atacantes à distância.

Como parte do lançamento do novo recurso, a Niantic está disponibilizando na loja uma caixa especial de Passe de Reide Remoto. O pacote especial contém três Passes de Reide Remotos por uma Pokémoeda, e não substitui o pacote semanal de uma Pokémoeda.

A princípio, era preciso ter nível 40 para usar os novos recursos de Reide a Distância. Agora, porém, está aberto para todos a partir do nível 20. O limite pode continuar diminuindo com o tempo, e provavelmente funciona para ajudar a Niantic a garantir que não haja grandes problemas futuros.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de abril.