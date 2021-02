Os melhores Pokémon para usar na nova Love Cup de Pokémon Go

O amor está no ar e não há uma forma melhor de comemorar que com a nova Love Cup da Liga de Batalha de Pokémon Go.

O novo formato é exclusivo da data comemorativa e marca o fim da Temporada 6 da Liga de Batalha Go. Neste formato, você só pode usar Pokémon que tenham até 1.500 PC, mas com um porém: a cor deles precisa ser vermelha ou rosa.

Isso limita a variedade, normalmente alta, de Pokémon disponíveis no modo PvP, mas também impede que você precise enfrentar alguns dos oponentes mais fortes do jogo.

Confira alguns Pokémon em tons de vermelho e rosa que podem dar trabalho para os oponentes durante a Love Cup.

Charizard

Imagem via the Pokémon Company

O não-dragão favorito de todos é uma das opções mais viáveis para levar para a Love Cup.

Apesar de não poder usar sua Megaevolução, Charizard tem uma variedade enorme de ataques à sua disposição e pode enfrentar os Pokémon mais fortes do formato. Já que muitos dos Pokémon que têm as cores vermelho e rosa são dos tipos Normal ou Fada, Charizard não tem problemas em termos de poder e tem muito pouco a temer em termos de fraquezas.

Para os ataques rápidos, Air Slash (Golpe de Ar) e Dragonbreath (Sopro de Dragão) são ótimas opções porque cobrem vários tipos. Blast Burn (Queimadura Explosiva) é a melhor opção para ataque carregado, mas só pode ser obtida em eventos. Fire Blast (Rajada de Fogo) funciona muito bem como substituta, já que Overheat (Superaquecimento) reduz o ataque de Charizard após o uso.

Magmortar

Imagem via the Pokémon Company

Outro Pokémon do tipo Fogo que teve um Dia Comunitário recente é Magmortar, que traz boas ferramentas.

Magmortar, diferentemente de Charizard, não recebe dano quádruplo de ataques de Pedra usados pelos oponentes, além de ter uma variedade de ataques que a maior parte dos Pokémon do tipo Fogo não tem. Magmortar também é um Pokémon bem resistente, garantindo sua durabilidade.

Fire Spin (Giro de Fogo) e Karate Chop (Golpe de Karatê) funcionam bem como ataques rápidos, mas, já que você provavelmente vai usar um ataque carregado que não seja de Fogo, o primeiro pode ser mais útil. Magmortar tem vários bons ataques carregados à sua disposição, incluindo Brick Break (Quebra-Tijolos), Psychic (Psíquico) e o exclusivo de eventos Thunderbolt (Choque do Trovão). Devido aos tipos envolvidos, Thunderbolt é a opção número 1, mas todos são recomendados.

Rotom (Forma de Lavar)

Imagem via the Pokémon Company

Assim como a sua versão nos jogos principais, Rotom em sua forma de máquina de lavar será bem forte na Love Cup.

Pouquíssimos Pokémon elegíveis nesse formato têm acesso a ataques do tipo Terra, então sua fraqueza será apenas uma: Planta. Esse Pokémon dos tipos Água e Elétrico tem ataques poderosos à sua disposição, mas ele só ficou disponível para captura na Pokémon Go Fest 2020, através das fotos. Se você teve a sorte de conseguir um, está com sorte, porque pode usá-lo para dominar a Love Cup.

Astonish (Abismar) e Thunder Shock (Trovoada de Choques) são ótimos ataques rápidos, por suas animações serem rápidas, mas Thunder Shock pode ser mais útil pela abundância de Pokémon do tipo Normal. Hydro Pump (Jato d’Água) é obrigatório para o ataque carregado, já que é essa a razão de Rotom ser tão valioso.

Blissey

Imagem via the Pokémon Company

Não seria uma homenagem aos Pokémon vermelhos e rosas se um dos Pokémon mais resistentes da história não tivesse destaque.

Blissey pode (e vai) segurar times inteiros com sua vida gigantesca e tem muitos ataques à sua disposição por ser do tipo Normal. Alguns dos Pokémon elegíveis para a competição têm acesso a ataques do tipo Lutador, mas ainda assim terão trabalho para acabar com a fofura colossal de Blissey.

O Pokémon tem dois ataques rápidos, Pound (Pancada) e Zen Headbutt (Cabeçada Zen), mas Pound é uma opção muito mais confiável para carregar mais rapidamente o ataque carregado. Em termos de ataques carregados, Psychic (Psíquico), Hyper Beam (Hiper Raio) e Dazzling Gleam (Clarão Deslumbrante) aumentam o nível de ameaça desse Pokémon. Dependendo da situação, todos esses ataques são úteis e complementam a resistência de Blissey, que permite usar os ataques várias vezes antes de ser derrotada.

Milotic

Imagem via the Pokémon Company

O Pokémon conhecido por ser lindo volta à Liga de Batalha Go, desta vez para lutar pela supremacia da Love Cup.

Milotic aparece muito no competitivo da Grande Liga e da Ultra Liga, mas, agora que a Liga Mestra está disponível, ele tem poucas opções. Na Love Cup, no entanto, Milotic tem o potencial de recuperar sua coroa e dominar o campo.

O fato de o Pokémon ter acesso a ataques dos tipos Água, Dragão e Gelo fez dele um competidor poderoso no início da Temporada 6 da Liga de Batalha Go. Seus atributos de Vida e Ataque não são nada maus e estão entre os melhores entre todos os Pokémon de Água de PC intermediário no jogo. Essas mesmas estratégias devem ser ainda mais eficazes contra o número limitado de Pokémon elegíveis para a Love Cup.

Waterfall (Cachoeira) é um bom ataque rápido para lidar com os Pokémon pesados do tipo Fogo que podem aparecer com frequência no evento. Blizzard (Nevasca) é quase sempre o ataque carregado favorito para Milotic. Mas pode valer a pena também mudar a estratégia e usar Dragon Tail (Cauda do Dragão) como ataque rápido e Surf (Surfar) como ataque carregado.

A Love Cup de Pokémon Go fica no ar até 15 de fevereiro e contribui para a sua colocação na Temporada 6 da Liga de Batalha Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.