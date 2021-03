Os 5 melhores Pokémon do tipo Fogo no Pokémon Go

Pokémon Go possui uma grande variedade de Pokémon que abrange várias gerações para os jogadores capturarem e levarem para a batalha.

Cada espécie no jogo possui diferentes habilidades e estatísticas que podem tornar difícil para os jogadores determinarem qual é a melhor para batalhas ou Reides.

Os Pokémon disponíveis no jogo podem ser divididos em 18 tipos diferentes. Como nos jogos de console tradicionais, cada tipo será mais eficaz contra os inimigos dependendo do tipo que você está enfrentando.

Para a lista, vamos nos concentrar em Pokémon do tipo Fogo, que são supereficazes contra Pokémon do tipo Planta, Gelo, Inseto e Aço. Existe uma variedade de Pokémon de Fogo disponíveis no jogo, mas alguns deles são mais fortes do que outros.

Aqui estão as cinco melhores espécies de fogo em Pokémon Go .

Mega Charizard Y

Imagem via Nintendo

No que diz respeito aos atacantes, Mega Charizard Y é uma das, senão a melhor escolha atualmente no jogo. O Pokémon inicial Megaevoluído pode ostentar um enorme PC 5.037 e, embora suas estatísticas básicas sejam focadas em ataques, eles também incluem defesa mais do que suficiente para sobreviver aos ataques da maioria dos inimigos.

O ataque é onde Mega Charizard Y se destaca, ostentando uma variedade de habilidades não apenas do tipo Fogo, mas também de alguns ataques Voadores. Com uma combinação de Golpe de Ar como um ataque rápido e Queimadura Explosiva como um ataque carregado, Mega Charizard Y está perfeitamente equipado para derrubar uma variedade de Pokémon com um poder devastador.

Se você tiver a opção de Megaevoluir antes de uma batalha, deverá fazê-lo, pois isso criará o Pokémon de Fogo perfeito para sua equipe.

Mega Charizard X

Imagem via Nintendo

Embora possa não possuir as estatísticas de ataque de Mega Charizard Y, Mega Charizard X é muito mais seguro para levar em confrontos de tipo desfavoráveis, uma vez que não tem nenhuma fraqueza crítica como a Megaevolução Y do Pokémon, que é quatro vezes fraco para o tipo Pedra.

Uma vez que esta evolução possui mais de 4.000 CP máximos com uma alocação de estatísticas de base bem arredondada, não haverá nenhum problema de durabilidade ou dano ao usar este Pokémon. Ao contrário de Mega Charizard Y, este Pokémon possui os tipos Fogo e Dragão, fornecendo acesso a uma variedade de ataques do tipo Dragão que podem ser usadas em confrontos que as exigem. Mas os melhores ataques para aumentar a quantidade de dano são o Chama Furacão e Queimadura Explosiva.

Qualquer uma das opções do Mega Charizard disponíveis no jogo será eficaz, mas dada a partida, você terá que decidir qual Pokémon se adapta melhor às suas necessidades.

Ho-Oh

Imagem via Nintendo

Se você está atrás de um Pokémon com grandes capacidades defensivas, não procure mais, Ho-Oh. O lendário Pokémon de Segunda Geração possui algumas das estatísticas defensivas máximas mais altas do jogo, mas também fornece um ataque completo e uma contagem de resistência correspondente.

Ho-Oh possui ataques de Fogo e Voador semelhantes ao Charizard. Mas os melhores ataques para a batalha são Incinerar e Pássaro Bravo. Dadas todas as estatísticas e conjunto de movimentos do Pokémon, há muitos tipos que Ho-Oh pode controlar mais do que adequadamente, mas vale a pena trocar o Pokémon contra inimigos do tipo Pedra, pois eles causam um aumento de dano devastador de 256 por cento contra o pássaro lendário.

Ho-Oh está disponível apenas durante Reides Lendárias, portanto, encontrar esse Pokémon pode ser difícil. Mas se você já possui ou pode localizar um, nivelá-lo ao máximo e levá-lo para a batalha é uma ótima idéia.

Heatran

Imagem via Nintendo

Por muitas das mesmas razões pelas quais Ho-Oh está na lista, Heatran também se juntou à ela. Heatran é um Pokémon incrivelmente completo, forte em todas as estatísticas.

Os tipos Fogo e Aço significam que Heatran não tem fraqueza para Pokémon Pedra. Mas, por sua vez, ele tem uma fraqueza crítica para Pokémon do tipo Terrestre.

Ao atacar, você provavelmente vai querer escolher um conjunto de ataques de Fogo consistindo de Chama Furacão e Lança-chamas. Isso vai lhe dar a melhor quantidade de dano. Apesar disso, Heatran possui uma gama de ataques que podem ser aprendidos em caso de necessidade.

Como Heatran é um Pokémon lendário, você precisará derrotar uma Reide para capturar o Pokémon. Mas se você puder fazer isso, suas estatísticas bem arredondadas e um forte conjunto de ataques o farão uma grande adição para sua equipe.

Arcanine

Imagem via Nintendo

Para um Pokémon que não pode Megaevoluir e não é lendário, Arcanine é uma das opções de Pokémon de Fogo mais fortes do jogo. Nem sempre você tem a opção de Megaevoluir, então ter acesso a um Pokémon completo como o Arcanine pode resolver quaisquer problemas potenciais.

O PC máximo de Arcanine é bastante impressionante em 3.425. As estatísticas básicas também são excelentes com o ataque máximo sendo 227 e a resistência em 207. Onde Arcanine falha é no departamento de defesa com uma defesa máxima de 166. Dadas as outras estatísticas, no entanto, este não deveria ser um problema tão importante.

Ao selecionar os ataques, Arcanine oferece uma variedade de opções diferentes, abrangendo vários tipos, incluindo Fogo, Sombrio e Elétrico. Isso dará a Arcanine alguma versatilidade útil caso ele vá contra um tipo de Pokémon que os tipos Fogo costumam perdem como Água. A melhor combinação de ataques é Presas de Fogo e Ataque Selvagem. Isso vai causar o maior dano com o mínimo de energia. Se você achar que o ataque do tipo elétrico Ataque Selvagem não está sendo o suficiente, você pode querer usar uma MT para mudar para um ataque do tipo Fogo. Nesse caso, você vai querer escolher Rajada de Fogo.

Embora possa não ser a escolha mais forte da lista, Arcanine é definitivamente um dos melhores Pokémon do tipo Fogo no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.