Os 10 melhores Pokémon em Sword & Shield

O meta inicial de Pokémon Sword & Shield já está se formando e alguns Pokémon estão se destacando em potencial no cenário competitivo.

Infelizmente para os fãs da região de Galar, várias das melhores opções de início de jogo parecem ser potências de jogos anteriores retornando. Mas isso não significa que alguns rostos novos não tenham chegado ao topo dos primeiros testes de formação de equipes.

De todos os Pokémon disponíveis para jogar no competitivo, estes são os 10 que mais se destacam e podem ajudar sua equipe a vencer no competitivo.

Isso significa que você não verá Zacian ou Zamazenta nesta lista, porque os lendários dos títulos são sempre os primeiros a serem proibidos nas competições. Esta lista também se concentra mais na quantidade conhecida de batalhas e ignora o desempenho de um Pokémon no modo Dynamax ou Gigantimax, pois ainda não se sabe como essas mecânicas afetarão os Pokémon competitivos no formato VGC ou Único (Single).

O Top 10 de Sword & Shield

10) Gyarados

Captura de Tela via Nintendo

Testado e comprovado, simplesmente não tem melhor atacante físico do tipo Água.

Gyrados perdeu parte de seu arsenal em Sword and Shield com a ausência das Mega Evoluções, que tornavam-o um grande perigo do X e Y até Sol e Lua. Isso significa que não teremos mais jogadas inteligentes para evitar um ataque do tipo Terrestre antes de Mega Evoluir para sobreviver a um ataque Elétrico.

Mas isso realmente não importa muito, uma vez que o Intimidate ainda é uma das melhores habilidades do jogo. E quando combinada com os atributos consistentes do Gyrados e sua incrível conjunto de ataques, há muitas razões pelas quais você deveria adicionar um à sua equipe.

No entanto, cuidado ao usar um set de Dragon Dance. Alguns dos novos ataques desta geração podem tornar difícil a tarefa de vencer o time adversário com o típico set de Waterfall e ataques de cobertura. Os Bulkydos podem voltar, dependendo de como ficar o meta das Únicas, então fique de olho nisso.

9) Tyranitar

Captura de Tela via Nintendo

Você gosta daqueles que aguentam muito dano, tem ataques de cobertura e ainda podem carregar seu time enquanto usam o clima a seu favor? Bem-vindo de volta, velho amigo, porque Sword & Shield parece ser outra geração em que o Tyranitar prospera sendo muito utilizado.

Você pode jogar com o Tyranitar em basicamente qualquer função de sua equipe, menos de defesa física, porque você pode correr o risco de se encontrar contra um atacante do tipo Lutador. Mas esse Pokémon do tipo Pedra e Sombrio pode ser um atacante físico ou especial, um atacante misto ou um ultra-tanque especial que aguenta ataques de praticamente qualquer coisa.

Dê a ele Dark Pulse e qualquer combinação de movimentos de cobertura como Thunderbolt e Ice Beam e pronto. O Tyranitar também se beneficia muito dos itens Choice para aumentar seus atributos além do limite, ou da Assault Vest, que melhora sua defesa especial mas o limita a usar apenas ataques ofensivos.

8) Weezing de Galar

Captura de Tela via Nintendo

Com sua nova forma, o Weezing se torna uma das opções mais interessantes para um defensor físico graças ao seu tipo Fada e sua nova habilidade.

Seu tipo Fada tornou essa bagunça tóxica gigante instantaneamente em um defensor melhor, porque agora ela é imune a ataques do tipo Dragão, que geralmente estão muito presentes nos níveis mais altos do competitivo. Além disso, o Weezing agora tem acesso a ataques como o Misty Terrain e outras opções que nunca teve antes.

Mas o melhor cenário para ter um Weezing de Galar na equipe são suas duas novas habilidades: Neutralizing Gas and Misty Surge.

A primeira remove qualquer habilidade de todos os Pokémon enquanto estiver no campo, retirando muito recurso de vários grandes oponentes. Se o seu oponente estiver com um set que usa um Pokémon com Contrary, uma habilidade que inverte mudanças de atributos, você pode usar o Weezing para neutralizar toda sua estratégia.

Já Misty Surge é a habilidade oculta do Weezing de Galar que cria o Misty Terrain assim que entra em batalha. Isso significa que qualquer Pokémon que não esteja voando ou levitando não será afetado por mudanças de status e qualquer dano causado por ataques do tipo Dragão é reduzido pela metade por cinco turnos.

7) Runerigus

Captura de Tela via Nintendo Captura de Tela via Nintendo

A evolução de Yamask, exclusivo de Galar, tem muito potencial para ser um defensor duplo, por causa de seus altos atributos de defesa e defesa especial, mas a verdadeira razão para estar na lista é sua estranha habilidade.

A Wandering Spirit é como uma evolução da habilidade Mummy do Cofagrigus, mas em vez de substituir a habilidade do oponente, ele troca de habilidade com qualquer Pokémon com o qual faça contato direto. Isso cria muitos cenários estranhos, nos quais você pode potencialmente tirar uma habilidade útil do Pokémon do seu oponente e reverter o jogo.

Mas mesmo sem essa habilidade, seus tipos Pedra e Fantasma podem causar um grande impacto na batalha usando uma mistura de ataques causadores de status irritantes ou ataques físicos. Seu ataque quase passa despercebido, 95, fazendo com que ele não seja só do tipo Pedra, mas também pode ser duro na queda.

6) Machamp

Captura de Tela via Nintendo

Parece realmente que esse meta pode ter uma tendência maior aos que aguentam mais ataques, o que é perfeito para Machamp, pois ele resiste bem aos ataques de seus oponentes e possui uma grande lista de ataques de cobertura que podem atingir a maioria das maiores ameaças do jogo.

Seu ataque é massivo e sua defesa é decente, o que pode levá-lo a ser muito utilizado na composição certa de equipe.

Socos elementais, ataques do tipo Venenoso e Knock Off sozinhos oferecem a você opções suficientes para romper as defesas do time adversário caso não planejem combater um Machamp. E essa cobertura também se estende à sua forma Gigantimax se a mecânica, de alguma forma, continuar sendo um fator no jogo competitivo.

Ter todos esses movimentos mais o G-Max Chi Strike, que causa dano e aumenta a chance de acertos críticos, faz de Machamp uma ameaça de quase todos os ângulos – exceto no lado especial.

5) Ferrothorn

Captura de Tela via Nintendo

Foi uma escolha difícil colocar Ferrothorn aqui em vez de Duraladon, mas esse Pokemon tipo Grama e Metal tem sido uma das melhores defesas do jogo há quase uma década e fez por merecer esse lugar.

Obstáculos de entrada como Stealth Rock e Spikes são fáceis para os Pokémon vagens espinhosas. Ele pode lançar Leech Seed ou atacar com a Gyro Ball se precisar ser mais ofensivo do que apenas um tanque difícil de matar. A extrema falta de tipos de fogo de alta potência ajudará Ferrothorn em Sword & Shield, especialmente porque o Flamethrower é muito fácil de prever nas estratégias.

Ferrothorn é uma boa defesa para Machamp, Runerigus e Gyarados – três Pokemon que estão nesta lista. Isso já mostra o quão dominante poderia ser no meta. Os jogadores provavelmente terão que formar sua equipe com pelo menos uma resposta, o que já é uma grande vitória.

É também uma das poucas espécies que ainda aprendem Toxic naturalmente agora que o ataque não é mais uma TM, o que torna o Pokémon outra opção viável para uma estratégia de jogo arrastado.

4) Dragapult

Captura de Tela via Nintendo

Quem diria que o novo pseudo lendário faria parte da lista?

O Dragapult será um novo atacante interessante no meta, graças a sua velocidade base de 142, que pode chegar a 421 se você quiser ter certeza de ser a coisa mais rápida em campo. E com uma velocidade natural tão alta, você pode focar mais dos seus EVs (Pontos de Esforço) para torná-lo um atacante mais resistente ou um atacante misto.

O tipo Dragão e Fantasma tem uma forte lista de ataques e acesso à maioria dos ataques padrão de se ver no competitivo de alto nível, como Thunderbolt, Flamethrower, Earthquake e até Shadow Ball. E tipo extra também permite que desempenhe um papel interessante como um semi-suporte, graças a ataques como Will-O-Wisp, preparação dos ataques de telas (Screen moves) e até estratégias envolvendo o Curse, se você quiser se arriscar.

Nenhum de seus atributos é ruim, mas só planejando sua equipe ao redor de Dragapult você poderá extrair seu máximo potencial.

3) Whimsicott

Captura de Tela via Nintendo

É hora de ser o chato da turma e garantir que ninguém se divirta usando o Whimsicott como suporte principal.

A habilidade Prankster permite que essa bola de lã ameaçadora jogue todos os tipos de coisas perigosas antes que qualquer outra coisa aconteça no campo, o que significa condições de status, jogadas de preparação ou até mesmo dois terrenos diferentes que podem ser jogados antes dos adversários mais rápidos. Mesmo sendo uma péssima opção ofensiva, Whimsicott é muito versátil no que pode fazer para a batalha.

Tailwind pode aumentar a velocidade de toda a sua equipe e seus tipos Grama e Fada lhe dão acesso a dezenas de movimentos que causam status. Além disso, ele pode preparar o terreno e o tempo para sua equipe. Não tem literalmente nenhuma desvantagem nesse terror fofinho.

Se você quiser mesmo procurar defeitos, Whimsicott não aguentará muitos golpes do seu oponente. Mas o objetivo de usar esse Pokémon é irritar seu oponente e preparar seus outros Pokémon para o sucesso. O próprio Whimsicott é sempre apenas um meio para atingir um fim, nunca o principal ponto focal de uma estratégia.

2) Aegislash

Captura de Tela via Nintendo

A única razão pela qual esse pedaço de armamento não é o número um é que ainda não se sabe se será proibido nas batalhas únicas.

O Aegislash é tão forte que foi banido para o nível Uber, para que ninguém pudesse usá-lo em partidas classificadas como Overused. Isso significa que se saiu melhor do que alguns lendários em termos de formação de equipe e importância geral para o meta devido à força que poderia ter quando usado adequadamente.

E esse uso já está subindo rapidamente por causa de sua grande variedade de opções ofensivas e sua sempre viável habilidade King’s Shield. Aegislash exige muita prática para dominar, mas mesmo um iniciante pode treinar mudança de forma até dominá-la.

O maior obstáculo contra Aegislash na geração oito é que os potenciais conjuntos de ataques são muito previsíveis devido ao encolhimento das opções de TM. Você quase sempre verá Sacred Sword, King’s Shield, Iron Head e o quarto movimento sempre rotativo que funcionará como cobertura da fraqueza de um outro Pokémon da equipe.

Pode ser Night Slash, Shadow Sneak, Rock Slide ou qualquer outra opção. Aegislash também pode ser um ótimo atacante especial, então cuidado com Shadow Ball, Flash Cannon e Air Slash.

Ele também terá dificuldades em lidar com coisas como Ferrothorn e Weezing de Galar, se o meta se mantiver, então, por isso, pode haver uma queda em seu uso.

1) Darmanitan de Galar

Captura de Tela via Nintendo

A Game Freak não apenas transformou o grande e zangado Darmanitan em um tipo Gelo incrível, mas também decidiram fazer do Zen Mode uma habilidade realmente viável que transforma um Pokémon que já é forte em um boneco de neve flamejante e imparável.

O Modo Zen funciona assim: se o Darmanitan de Galar ficar abaixo de 50% de seus pontos de vida máximos, ele mudará de forma e obterá vários aumentos de atributo. O Darmanitan normal se tornaria um atacante especial, o que tornava quase impossível de construir uma boa estratégia. Mas nos jogos Pokémon mais recentes, é o contrário.

A forma Galar não apenas recebe um grande aumento de atacar e velocidade, mas também recupera seu tipo Fogo e pode causar o inferno na equipe inimiga. Seu Ice Punch e Flare Blitz com STAB criam uma combinação devastadora.

O Darmanitan de Galar também tem uma enorme variedade de ataques de cobertura para colocar seu ataque base de 160 para trabalhar, incluindo Stone Edge, Superpower, Iron Head e Earthquake. Não importa o que os jogadores coloquem no caminho desse monstro, ele será mais forte do que quase qualquer outro Pokémon no jogo.

Para combater o Darmanitan de Galar, sua melhor aposta é usar Stealth Rock para limitar suas entradas. Além disso, você pode tentar paralisá-lo ou colocar outros status com um Whimsicott. E como não é do tipo Fogo na sua forma básica, o Dragapult pode atacar primeiro e aplicar uma queimadura para que seu ataque seja reduzido pela metade.

Mas um Darmanitan de Galar com um Choice Scarf será o fim de muitas carreiras de treinadores no novo meta, mesmo quando a paisagem se estabelecer e as verdadeiras jóias forem polidas

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de novembro.