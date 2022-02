Onde se passa Pokémon Scarlet & Violet?

Pokémon Scarlet & Violet foram revelados oficialmente durante a transmissão do Pokémon Presents para o Pokémon Day em 27 de fevereiro, dando início à temporada de especulação para os fãs da franquia.

Os nove títulos da primeira geração, que serão lançados em novembro, apresentaram um punhado de novas configurações, modelos atualizados para alguns Pokémon mais antigos e deram aos fãs uma primeira olhada no Pokémon inicial que eles escolherão para iniciar sua próxima jornada.

Como de costume, a The Pokémon Company e a Game Freak estão mantendo um grau de sigilo sobre o novo jogo para manter os fãs em suspense para informações futuras. As notícias sobre a revelação, no entanto, excluíram todos e quaisquer descritores detalhados para a região natal de Scarlet & Violet.

O trailer mostrou algumas fotos de vários locais à beira-mar e em algumas áreas com ambientes mais selvagens. Embora o teaser de revelação tenha mantido as informações breves e contidas, os fãs já começaram a dissecar todos os aspectos do trailer e informações suplementares para reunir a fonte de inspiração para Scarlet & Violet.

Fora dos típicos Pokémon-ismos, os fãs rapidamente dissecaram que pedaços do mapa do jogo, arquitetura dos prédios da cidade e até pedaços de papel na parede durante a parte live-action do trailer apontam para uma combinação de Espanha e Portugal como base para a nova região.

Mesmo sem os elementos visuais, você também pode ver os claros detalhes espanhóis presentes no trio inicial do jogo, Sprigatito, o Pokémon Grass Cat, Fuecoco, o Pokémon Fire Croc ou Quaxly, o Pokémon Duckling.

Imagem via The Pokémon Company

Seus nomes combinam duas palavras em espanhol para criar temas que descrevem sua aparência, tipos ou personalidade com base nas entradas do Pokédex.

Sprigatito: O caprichoso e exigente Pokémon Grass Cat. Gatito obviamente é “gatinho”.

Fuecoco: O Pokémon Fire Croc descontraído que faz as coisas no seu próprio ritmo. “Fuego” que é “fogo”.

Quaxly: O Pokémon Patinho sério e organizado. Este não tem uma tradução específica, mas os fãs já estão brincando que Quaxly significa apenas “pato com chapéu” em espanhol.



Os fãs devem obter mais informações com o próximo trailer, mas por enquanto, espere que a comunidade de Pokémon continue cavando até encontrar pistas mais exatas da região.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.