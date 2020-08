Onde posso usar meu Pokémon Mega em Pokémon Go?

As Mega Evoluções transformam Pokémon já fortes em formas ainda mais fortes. E é por isso que não será possível usar seus Pokémon Mega em todo lugar.

No mundo de Pokémon Go, os Pokémon Mega só podem ficar em sua forma evoluída por um período limitado. Confira tudo que pode fazer com a sua Evolução Mega enquanto estiver ativa.

Batalhar em reides

Quando você usa uma Mega Evolução para batalhar em uma reide, todos os outros Pokémon que estiverem participando recebem um bônus de ataque. Os Pokémon que tiverem ataques do mesmo tipo de qualquer ataque do Pokémon Mega receberão bônus adicionais nesses ataques.

Se alguém estiver usando um Mega Charizard na reide, por exemplo, todos os ataques do tipo Dragão de outros Pokémon participantes receberão um bônus adicional, além do bônus geral de ataque.

Se os treinadores coordenarem os tipos de Pokémon que usam na reide, poderão completá-la mais rapidamente, o que concede mais Mega Energia. Quanto menos tempo você levar para completar a reide, mais Mega Energia recebe ao vencer.

No entanto, os Pokémon só podem receber bônus de ataque de uma Mega Evolução por vez.

Batalhar em ginásios

Você pode usar o seu Pokémon Mega para batalhar em ginásios. Mas você não pode deixá-lo defendendo o ginásio. A Niantic disse que os ginásios são feitos para aproveitar o aspecto competitivo mais cotidiano do jogo, e permitir que as Mega Evoluções os defendam acabaria com essa normalidade.

Batalhar contra a Equipe GO Rocket

As Mega Evoluções também podem batalhar contra todos os membros da Equipe GO Rocket. A Niantic não disse se a Equipe GO Rocket também poderá usar suas próprias Mega Evoluções. Por enquanto, no entanto, as Mega Evoluções são encontradas apenas em reides e tarefas de Pesquisa Especial. Então não parece que vamos encontrá-las nas mãos da Equipe GO Rocket no momento.

Batalhar com seus amigos

Os treinadores poderão usar os Pokémon Mega para batalhar entre si, mas não poderão usá-los para batalhar na Liga de Batalha Go. Segundo a Niantic, isso pode mudar no futuro, mas por enquanto, com apenas quatro Mega Evoluções no jogo, seria injusto poder usá-los em batalhas competitivas, assim como é com os ginásios.

Ter um companheiro Mega

Você pode exibir o seu novo Pokémon Mega por aí fazendo dele seu companheiro, que segue você no mapa. Será possível fazer com ele tudo que você faz com um Pokémon não-Mega como companheiro: brincar com ele, alimentá-lo e tirar uma foto dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 26 de agosto.