Onde encontrar uma Dragon Scale em Pokémon Sword & Shield: The Isle of Armor

Se você quiser completar a Pokédex da DLC de Pokémon Sword & Shield: Isle of Armour, você terá que conseguir uma Dragon Scale.

O item, que pode ser equipado em um Pokémon como Seadra, não serve para nada, além de ajudar o Pokémon a evoluir para sua próxima forma. É uma mercadoria muito procurada nos jogos, mas não há lugar algum para comprá-la como item normal.

O item Dragon Scale pode ser encontrado em Honeycalm Sea, na parte norte do mapa de Isle of Armor. Você pode facilitar o processo iniciando na costa de Training Lowlands e usando sua bicicleta Rotom para atravessar o oceano.

De lá, você notará uma pequena parte arenosa com uma Pokébola no meio do nada. É aí que você encontrará a Dragon Scale.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 18 de junho.