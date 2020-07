O que são os Pedaços de Papel Estranhos em Pokémon Go?

Uma espécie de nova mecânica será adicionada a Pokémon Go, mas a única coisa que sabemos é que há algo relacionado a Pedaços de Papel Estranhos.

De acordo com a Niantic, os pedaços de papel foram descobertos pelos líderes de equipe e compartilhados com o Professor Willow e parecem ter algo a ver com a Equipe GO Rocket.

Atualização do Professor Willow:



Depois de estudar o comportamento de Clefairy durante o evento de solstício, Blanche cuidadosamente colocou pedaços de papel em minha mesa. "Algo está acontecendo", Blanche murmurou. https://t.co/y0gZzyJcm3 pic.twitter.com/TotnCznuzu — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) July 1, 2020

Os dois pedaços de papel que o Professor Willow conseguiu compartilhar mostram apenas desenhos simples de um Recruta da Equipe Rocket construindo e entrando em um balão de ar quente. O Recruta então usa uma rede para capturar um Pikachu de dentro do balão.

Imagem via Niantic Imagem via Niantic

Os primeiros pedaços de papel são chamados de Mensagens ao luar, o que os conecta a uma imagem que a Niantic compartilhou recentemente, com três Clefairy dançando sob uma lua cheia no evento do Solstício.

É possível ver bem a pequena silhueta de um balão de ar quente ao fundo, o que significa que algo deve acontecer em breve.

Imagem via Niantic

Blanche, a líder da Equipe Sabedoria em Pokémon Go, também relata que havia Recrutas agindo “de maneira mais suspeita do que o normal” na área onde a imagem foi capturada.

Com os primeiros desafios semanais da Go Fest chegando em breve, mais detalhes sobre os pedaços de papel estranhos devem ser revelados em um futuro próximo. Deve ter algo a ver com alguma Pesquisa nova ou outro evento relacionado às armações da Equipe GO Rocket.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de junho.