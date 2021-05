O Dia da Comunidade de Pokémon Go em junho de 2021 será de Gible

Todos os meses, a Niantic hospeda Dias da Comunidade em Pokémon Go, onde uma espécie de Pokémon é destacada com taxas de surgimento aumentadas e outros bônus. Enquanto o próximo irá destacar o Pokémon Swablu do tipo Normal e Voador em 16 de maio, o conteúdo do Dia da Comunidade de junho ainda era desconhecido até hoje.

Agora, a Niantic revelou as espécies de Pokémon que serão apresentadas no Dia da Comunidade em 6 de junho. Gible será a principal atração do Dia da Comunidade do próximo mês, de acordo com o tweet da Niantic na conta oficial do Pokémon Go.

Gible é um dos Pokémon mais procurados no jogo para celular, principalmente porque sua forma evoluída final, Garchomp, é uma criatura poderosa. O seu tipo duplo Dragão / Terrestre de Garchomp oferece alguma versatilidade que torna a criatura eficiente, embora sua Megaevolução ainda não tenha sido lançada no jogo. Uma vez que tem duas formas evoluídas, também requer uma boa quantidade de recurso para adicionar ambas as espécies evoluídas à sua Pokédex, pois os jogadores devem gastar 125 Doces.

A Niantic ainda não revelou detalhes sobre o conteúdo do Dia da Comunidade além do fato de que Gible foi escolhido como o Pokémon em destaque. Mas esta seria uma boa oportunidade para apresentar Mega Garchomp ao jogo, já que mais dessas Megaevoluções são disponibilizadas todos os meses no Pokémon Go.

Além do aumento da taxa de surgimento na natureza, os Dias da Comunidade geralmente apresentam reduções na distância de nascimento e um aumento no tempo de eficácia do Incenso. É também um dia para celebrar os jogadores, que podem compartilhar fotos legais com o Pokémon em destaque nas redes sociais usando a hashtag #PokemonGOCommunityDay.

Enquanto isso, o próximo Dia da Comunidade, marcado para 16 de maio, contará com Swablu e o lançamento da Megaevolução de sua forma evoluída, Altaria. Os jogadores poderão coletar mais doces para a espécie Pokémon obter e carregar Altaria para maximizar seu potencial, bem como ensiná-lo o ataque Explosão Lunar.

Os jogadores também podem completar novos desafios e capturar novos Pokémon como Swirlix, Yveltal e Xerneas com o evento Lendas Luminosas X, que começou há alguns dias e vai até 17 de maio.

