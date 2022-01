Novos efeitos de status e condições climáticas vazaram para Pokémon Legends: Arceus

O próximo jogo Pokémon Legends: Arceus está introduzindo muitas novas mecânicas para a série, algumas das quais foram reveladas recentemente através de vazamentos. Entre esses recursos vazados estão novas condições de status e efeitos climáticos, possivelmente mudando a trajetória da série no futuro.

Vários vazamentos de contas do Twitter, como @CentroLeaks, revelaram vários novos efeitos de status e condições climáticas estreando em Legends: Arceus. Como os títulos anteriores da série, eles afetam o desempenho de um Pokémon na batalha e normalmente são acionados pelo uso de vários movimentos.

A neve está finalmente aparecendo na série Pokémon como um efeito climático e uma alternativa ao Hail, aumentando a velocidade dos Pokémon do tipo Gelo e substituindo a habilidade Slush Rush. Esta é a primeira vez que um novo efeito climático foi introduzido na série desde Strong Winds em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. A neve também tornará mais fácil para os Pokémon obterem Frostbite e se tornarem Drowsy, dois novos efeitos de status sendo introduzidos no jogo. Frostbite atua como a versão especial de Burn, fazendo com que o Pokémon sofra dano a cada turno enquanto reduz pela metade seu Ataque Especial. O Drownsy, primeiro associado ao movimento Yawn, reduz a precisão do Pokémon e faz com que ele sofra mais danos dos oponentes.

Strong Sunlight, agindo como uma versão mais potente do efeito normal de Harsh Sunlight, aumentará a velocidade de Pokémon do tipo Planta, provavelmente no lugar da habilidade Chlorophyll não presente no jogo. A neblina também retornará em Legends: Arceus, mantendo o mesmo efeito de diminuir a precisão em Pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Espera-se que esses novos efeitos climáticos possam ser acionados por meio de novos movimentos, embora provavelmente apareçam naturalmente em diferentes áreas da região de Hisui. Espera-se que também haja novas condições climáticas para substituir o Swift Swim e o Sand Rush, embora ainda não tenham sido revelados por meio de vazamentos.

Uma versão do tipo Pedra de status de movimentos como Fire Spin, Magma Storm e Whirlpool também está sendo introduzida em Legends: Arceus na forma de “Jagged Splinters”. Como esses outros movimentos, Pokémon infligidos com essa condição sofrerão danos a cada turno, desta vez sendo danos do tipo Pedra. Stealth Rock é um dos movimentos que estão sendo alterados para infligir essa condição de status.

Outros novos efeitos de status substituem vários movimentos de status que supostamente não estão disponíveis no jogo. O efeito Obscured aumenta a evasão de um Pokémon, notando especificamente que o Pokémon está escondido em uma substância como lama. O efeito Primed parece ser semelhante a um Pokémon sendo afetado por Focus Energy, aumentando seu dano em vez da taxa de acerto crítico. Fixated parece ser uma versão alterada dos itens Choice, forçando um Pokémon em um movimento para causar mais dano, mas também sofrer mais dano como resultado.

Há até um punhado de efeitos de status que parecem ser uma reminiscência dos fortlaecimentos que os Pokémon Totem receberam em Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun e Ultra Moon, provavelmente associados ao Noble Pokémon do jogo. Wild Might e Terrible Might aumentam todas as estatísticas do Pokémon e resultam em menos dano de outras condições de status. Terrific Might reduz apenas o dano recebido de outras condições de status.

Os jogadores podem esperar o lançamento de Pokémon Legends: Arceus para o Nintendo Switch em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de janeiro.