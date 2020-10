Novo vazamento revela diversas possíveis habilidades da expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield

E os vazamentos do novo DLC de Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra, continuam aparecendo. Uma segunda leva de informações mostrou vários detalhes de novas habilidades que seriam adicionadas na expansão.

Os vazamentos são do CentroLeaks, conta que vem compartilhando informações antecipadas de Sword & Shield desde o lançamento original do jogo, em novembro do ano passado. Agora, a conta compartilhou as habilidades especiais de vários Pokémon lendários que serão adicionadas ao jogo.

Confira todos os detalhes sobre cada habilidade e qual lendário provavelmente a usará.

Thunder Cage (Regieleki) O usuário prende o alvo em uma jaula eletrificada por quatro a cinco turnos.

Dragon Energy (Regidrago) Convertendo sua força vital em poder, o usuário ataca o Pokémon oponente. Quanto mais baixa estiver a Vida do usuário, menor será o poder da habilidade.

Freezing Glare (Articuno de Galar) O usuário atira seu poder psíquico de seus olhos em um ataque. Também pode deixar o alvo congelado.

Fiery Wrath (Moltres de Galar) O usuário canaliza sua ira em uma aura flamejante para atacar. Também pode deixar o Pokémon oponente amedrontado.

Thunderous Kick (Zapdos de Galar) O usuário se move na velocidade da luz e desfere um golpe. Isso também reduz a Defesa do alvo.

Glacial Lance (N/D) O usuário ataca o Pokémon oponente com uma lança de gelo encoberta em névoa.

Astral Barrage (Calyrex) O usuário ataca o Pokémon oponente com uma enorme quantidade de pequenos fantasmas.

Eerie Spell (Slowking de Galar) O usuário ataca com seu tremendo poder psíquico. Isso também remove três PP do último ataque do alvo.



Além do histórico de informações corretas do CentroLeaks com Sword & Shield, a inclusão do ataque Eerie Spell do Slowking de Galar aumenta a credibilidade, já que ele já foi revelado.

Mais ataques, Pokémon e detalhes de The Crown Tundra serão revelados quando a expansão for lançada, em 22 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de outubro.