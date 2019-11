Novo trailer de Pokémon Sword & Shield revela oficialmente Mr. Rime e Runerigus

Saiu outro novo trailer de Pokémon Sword & Shield, e ele basicamente confirma que alguns dos maiores vazamentos da semana passada eram reais.

Dois novos Pokémon foram mostrados no trailer de 2 minutos. E, mesmo que não tenha aparecido nenhum nome oficial, os Pokémon em questão são Mr. Rime e Runerigus, de acordo com as informações vazadas.

Mr. Rime é a evolução do Mr. Mime de Galar, e Runerigus é a evolução do Yanmask de Galar, segundo o que vazou na semana passada. Mr. Rime seria um Pokémon psíquico/gelo, e Runerigus seria dos tipos fantasma/terra.

O trailer também mostrou uma breve recapitulada nos modos e funcionalidades que já sabíamos que estariam no jogo nos próximos dias.

Se quiser ver os outros Pokémon vazados do jogo, pode conferir a lista completa aqui.

Pokémon Sword & Shield será lançado para Nintendo Switch em 15 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 11 de novembro.