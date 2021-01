Novo evento Celebração da Equipe Go Rocket começa em 2 de fevereiro em Pokémon Go

Por que uma festa com os caras maus?

Depois de anunciar o que planejou para Pokémon Go em fevereiro, a Niantic revelou também detalhes da Celebração da Equipe Go Rocket.

De 2 a 7 de fevereiro, a Equipe Go Rocket vai comemorar alguma coisa, de acordo com o blog da Niantic, e cabe aos jogadores descobrir o que está acontecendo em Pokémon Go.

Novos Pokémon Sombrosos serão adicionados no evento, incluindo Swinub, Nosepass, Aron, Spheal, Lileep, Anorith e outros a serem revelados no futuro. Recrutas da Equipe Go Rocket também terão novos times, tanto durante o evento quanto depois dele, então você vai precisar mudar suas estratégias daqui pra frente.

Se conseguir derrotar Líderes da Equipe Go Rocket durante o evento, você terá a chance de conseguir adesivos exclusivos.

Quanto ao conteúdo de sempre, Pokémon como Golbat, Koffing, Ariados, Qwilfish, Sneasel, Houndour, Nuzleaf, Stunky, Skorupi e Venipede aparecerão com mais frequência na natureza. Já Qwilfish, Larvitar, Corphish, Absol, Skorupi, Sandile, Scraggy, Pawniard e Deino aparecerão nos Ovos Estranhos durante o evento e depois dele.

As reides também mudarão por um tempinho.

Reides de uma estrela: Meowth de Alola, Grimer de Alola, Gligar, Sneasel, Shinx e Klink.

Reides de três estrelas: Nidoqueen, Ariados, Umbreon, Tyranitar e Absol.

Reides de cinco estrelas: Raikou e Suicune

Megarreides: Mega Venusaur, Mega Ampharos e Mega Houndoom

Haverá Pesquisas de Campo e Temporária exclusivas do evento e a pesquisa da Equipe Go Rocket da Celebração de Johto continuará disponível, então você terá mais tempo para encontrar o Ho-Oh com Terremoto.

Os bônus finais são aumento de Recrutas da Equipe Go Rocket nas PokéParadas e em balões. Ao longo do evento, a distância para chocar ovos em incubadoras será reduzida em 50%.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de janeiro.