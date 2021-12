Novo Diários do Desenvolvedor de Pokémon Go fala sobre a criação de conteúdo sazonal, design narrativo e o futuro do jogo

A equipe da Niantic deu mais informações sobre como o desenvolvimento do Pokémon Go continua a evoluir.

Continuando a abordagem da empresa para manter os jogadores atualizados sobre o desenvolvimento, a Niantic lançou um novo conjunto de Diários do Desenvolvedor para dezembro com foco na abordagem da equipe de desenvolvimento para construir a Temporada do Legado em Pokémon Go.

O Diários do Desenvolvedor se concentrou em tudo, desde o desenvolvimento de ideias e conteúdo que compõem cada uma das temporadas de Pokémon Go, incluindo o design do logotipo, a criação da história e até mesmo como isso afeta o futuro do jogo em si.

A cada nova temporada de conteúdo, a equipe da Niantic tem que garantir que ela produza uma narrativa um tanto compacta que pode abranger vários meses e eventos. Isso geralmente resulta em um grande evento no final de uma temporada que combina novas mecânicas, Pokémon e mais que foram introduzidos durante a mesma temporada.

No planejamento, os desenvolvedores usam eventos passados ​​e conteúdo em andamento para garantir que cada temporada seja diferente das iterações anteriores. Isso levou a extrair mais da temporada de travessuras em seu lado narrativo e acabou vinculando mais elementos com ela.

“Descobrimos que construir com base em um tema central é uma abordagem bastante frutífera, então isso é algo que queremos continuar fazendo na Temporada do legado e além”, disse o designer de jogos da Niantic, Dan Thomas. “Essa Temporada levará os Treinadores por eventos que se inspiram em vários locais icônicos do mundo Pokémon, para realmente mergulhar no conceito de “legado”. Por exemplo, nosso primeiro grande evento da Temporada foi inspirado na Torre Dragãoespiral, a torre mais antiga da região de Unova, vista na Versão Pokémon Black e na Versão Pokémon White.”

Para a Temporada do Legado, o uso de montanhas, cavernas e história antiga é um tema central, e os desenvolvedores planejam utilizar isso ainda mais nos próximos meses.

A narrativa de uma temporada agora significa mais para os desenvolvedores do que antes, e a introdução de Hoopa lentamente ao longo do Go Fest 2021 e trazendo seu arco de história ao fim durante a Temporada de travessuras abriu novos caminhos.

Ao falar sobre o desenvolvimento da história de uma temporada, vários membros da equipe da Niantic mencionaram como esperavam construir essa história “em torno deste conceito de legado” usando o local histórico, a porta misteriosa e a pesquisa contínua do professor Willow.

“Usando um fio narrativo comum no jogo e no nosso marketing, pudemos conectar alguns dos eventos no jogo que ocorreram durante a Temporada”, disseram vários desenvolvedores da Niantic. “Com a Temporada do legado e as futuras Temporadas, gostaríamos de continuar experimentando e expandindo a narrativa em diferentes formas de mídia, a fim de elevar o conceito de Temporadas e fornecer outros meios para que os Treinadores interajam com o Pokémon GO.”

O diretor de jogos ao vivo da Niantic, Michael Steranka, também mencionou que os temas sazonais e as histórias em Pokémon Go provavelmente atuarão como pontos focais para eventos no jogo, conteúdo social e muito mais no futuro.

Isso não significa que o conteúdo sazonal será o único tipo de conteúdo incluído no Pokémon Go de agora em diante, mas eventos e ativações maiores provavelmente estarão vinculados à narrativa geral de alguma forma. A Niantic já começou a implementar essa ideia em eventos em andamento, com o evento de Ano Novo de 2022 que se aproxima, incluindo uma pequena menção sobre a Temporada do Legado.

Os desenvolvedores também estão usando as temporadas como pontos definidos para avaliar e reavaliar os elementos do Pokémon Go para garantir que o jogo esteja constantemente melhorando. Isso inclui conteúdo focado em jogo remoto, como maior eficácia do incenso enquanto está parado, aumento do dano de Reides Remotas e muito mais, que estão constantemente sendo discutidos em relação a equilibrar e fornecer aos jogadores maneiras de jogar enquanto permanecem seguros.

Você pode ler o conjunto completo de Diários do Desenvolvedor de dezembro no blog oficial do Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de dezembro.