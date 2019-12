Novas patentes da Poké Ball Plus aparecem online

A Nintendo registrou patentes para o que parece ser um novo design da Poké Ball Plus, que mostra uma versão revisada da original.

Aparentemente, o novo design está sendo criado para adicionar uma variedade de novos controles de jogo e para melhorar o design original, criado principalmente para a série de jogos Let’s Go.

Aparentemente, o dispositivo está sendo ajustado para funcionar melhor com todos os jogos, em vez de apenas com um deles, especialmente porque em Pokémon Sword & Shield, os jogadores que possuem uma Poke Ball Plus têm a opção de transferir um Mew de uma delas para o jogo.

Claro, por enquanto é apenas uma patente e não há como saber se a Nintendo a lançará algum dia. Mas, considerando o sucesso e a produção limitada do design anterior, não ficaríamos surpresos em vê-las nas lojas mais cedo ou mais tarde.

Seria bom jogar os últimos jogos da série com uma delas e ter um botão Y, L ou R em algum lugar do controle Poké Ball Plus, mas os fãs não devem esperar por tantas opções de botão no novo modelo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 30 de novembro.