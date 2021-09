Notas da atualização 1.1.1.8 de Pokémon UNITE

Uma nova atualização para o Pokémon UNITE está definida para chegar aos servidores ativos amanhã às 04h, a TiMi Studio e a The Pokémon Company revelaram hoje.

A atualização irá introduzir algumas mudanças importantes em Blissey, um suporte que chegou à Ilha Aeos em 18 de agosto. Os desenvolvedores aumentaram a Defesa e a Defesa Especial de Blissey, ao mesmo tempo que reduziram o tempo de recarga de Safeguard e aumentou a área de efeito. Safeguard + foi atualizado e a quantidade de dano anulada pelo efeito do escudo será aumentada.

Attention, Trainers! #PokemonUNITE will be receiving an update on Wednesday, 9/8 at 12AM PDT!



See here for more details on adjustments: https://t.co/4jgqdBkYho pic.twitter.com/0ocqRLBVLB — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 7, 2021

Blissey tem sido uma escolha popular para jogadores que gostam de desempenhar o papel de suporte, uma vez que é capaz de curar companheiros de equipe com eficácia. Safeguard está ganhando um grande fortalecimento, já que a nova atualização irá remover todas as condições de status do usuário e de seu aliado alvo, concedendo a ambos os Pokémon um escudo. Esses Pokémon serão imunes a efeitos negativos enquanto o escudo estiver ativo.

A nova versão do Pokémon UNITE também terá alguns de seus erros corrigidos e a loja será atualizada. No entanto, a TiMi Studio e a The Pokémon Company não explicaram quais erros e textos foram corrigidos. Se o seu jogo não tiver sido atualizado no momento em que a atualização for implementada, reinicie o aplicativo para jogar na nova versão.

O jogo MOBA tem sido um sucesso até agora, embora esteja disponível apenas para Nintendo Switch no momento. Mais de cinco milhões de pessoas já se inscreveram para a versão móvel que será lançada em 22 de setembro para Android e iOS.

Você pode ler as notas completas da patch no site oficial do Pokémon UNITE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 07 de setembro.