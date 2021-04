Nintendo lança novo site interativo de Pokémon Snap, com recompensas digitais e novos detalhes

A Nintendo e a The Pokémon Company estão a todo vapor com o marketing do New Pokémon Snap, que inclui tentar atrair os fãs para experimentar o jogo, oferecendo recompensas por interagir com as ações promocionais.

Em um novo site interativo que permite aos jogadores explorar várias áreas e aprender sobre os Pokémon nativos da nova região Lental, você pode conectar sua conta My Nintendo para ganhar alguns bônus.

Pokémon await in all sorts of surprising places in #NewPokemonSnap, like these two happy Bellossom! Looks like prime opportunity for a fun photo, what do you think they’ll do when they hear a melody? pic.twitter.com/t5s6F4q640 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 22, 2021

Ao clicar e explorar os oito diferentes pontos de interesse, os usuários podem ganhar My Nintendo Platinum Points, uma moeda de recompensa que é usada para resgatar ofertas e itens no site do My Nintendo. Estes são a contrapartida dos Gold Points que os usuários recebem ao comprar jogos do Nintendo Switch eShop, que normalmente se acumulam e podem ser usados ​​para aplicar descontos.

A Nintendo também confirmou que os itens baseados no New Pokémon Snap chegarão ao site de recompensas em breve.

Depois de conectar sua conta My Nintendo, você pode clicar ao redor do mapa e levar o seu tempo aprendendo sobre quais Pokémon aparecem em momentos diferentes, apenas em certas áreas, e mais antes do lançamento do jogo em 30 de abril. Isso é retratado em imagens, vídeos e texto descritivo.

Você também pode tirar ou enviar uma foto para o site e decorá-la com uma moldura digital especial que está disponível no site.

O site interativo do New Pokémon Snap estará disponível apenas até 31 de maio, então certifique-se de obter suas recompensas agora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de abril.