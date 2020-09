Niantic fará Pesquisa Limitada em 10 de outubro, trazendo Meowth e suas formas regionais a Pokémon Go

Além da nova rotação de reides e dos eventos mensais, a Niantic divulgou informações de um novo tipo de evento chamado Dia de Pesquisa Limitada, que acontece em 10 de outubro em Pokémon Go.

O evento terá novas tarefas de Pesquisa Temporária que você poderá completar entre as 8h e 22h locais.

As recompensas em si incluem o de sempre: frutas, Poké Bolas e encontros; e quem completar as tarefas terá a chance de capturar Meowth em todas as suas formas regionais. Isso significa que você pode conseguir o Meowth Normal de Kanto, o Meowth Sombrio de Alola e o Meowth do tipo Aço de Galar, tudo no mesmo evento.

Nenhum outro detalhe foi divulgado, como quais serão exatamente essas tarefas, mas, como na maior parte dos eventos, provavelmente só saberemos os detalhes quando o dia 10 de outubro estiver mais próximo.

Uma caixa de evento também será adicionada à loja do jogo antes do Dia de Pesquisa Limitada. A caixa contém Incensos, Frutas Caxi e Ovos da Sorte para ajudar no seu progresso do dia.

Nesse mesmo período, Giratina Origem vai estar aparecendo nas reides cinco estrelas mais uma vez. E, caso você tenha sorte, pode até encontrar uma versão Brilhante.

A Niantic ainda vai realizar uma copa com temática de Halloween para a quarta temporada da Liga de Batalha Go, o evento anual de Halloween e outros eventos para comemorar o décimo aniversário da empresa e a mudança de estação. Mais detalhes do que acontecerá em outubro serão revelados em breve.

