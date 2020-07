Niantic confirma aumento de limite de nível em Pokémon Go

Os jogadores de longa data de Pokémon Go podem finalmente ansiar por alcançar novos patamares. A Niantic confirmou oficialmente hoje que o limite de nível do jogo aumentará em um futuro próximo.

Esta atualização está em andamento há um bom tempo, porque os dados para o limite máximo foram encontrados no código do jogo em abril.

O nível máximo atual no Pokémon Go é 40, e é assim há anos. Agora, parece que a Niantic aumentará esse número para pelo menos o nível 50, com recompensas de nível completamente novas também.

O requisito de PE para o nível 40 é de cinco milhões, o que significa que o salto para o nível 50 provavelmente exigiria que os jogadores acumulassem 10 milhões de EXP no jogo. Recompensas semelhantes provavelmente serão incluídas na rotina até o nível 50, com dezenas de Ultra Bolas e itens de cura de alto nível ou recompensas como Incensos, Ovos da Sorte ou Módulos de Atração.

Qualquer um que espere que todo o seu progresso depois de atingido o nível 40 conte para chegar até o novo limite de nível provavelmente ficará desapontado. Parece que todos começarão a partir da base de cinco milhões de PE e terão que trabalhar a partir daí para alcançar o novo máximo.

Não havia data prevista de quando o limite de nível será aumentado, mas a Niantic confirmou que chegará mais cedo ou mais tarde.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de julho.