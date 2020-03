Niantic anuncia Hoje, novo recurso que mostra eventos, sequências e mais em Pokémon Go

A Niantic finalmente tem um recurso dedicado que permite que os jogadores de Pokémon Go vejam eventos em andamento, sequências e outras informações em um mesmo menu.

O novo recurso se chama Hoje (Today View) e ficará localizado na mesma área em que você encontra as abas de Pesquisa de Campo e Pesquisa Especial, facilitando a inclusão na sua rotina diária do jogo.

Notícias emocionantes, Treinadores! Em breve, você poderá ver…

⭐Eventos em andamento

⭐ Bônus ao vivo

⭐Sequências diárias

…e mais no jogo!



Temos o prazer de apresentar nosso novo recurso, Hoje. Saiba mais: https://t.co/NQa8WZ5olt pic.twitter.com/x1bFgWuqd0 — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) March 24, 2020

Hoje se divide em quatro seções específicas com informações que ajudam a acompanhar o que está acontecendo no jogo. Haverá até cronômetro dos eventos em andamento, para que os jogadores saibam quanto tempo têm para conseguir certos bônus.

As quatro seções que ficarão disponíveis em Hoje são:

Eventos Uma seção totalmente dedicada a eventos que estão acontecendo no jogo. Em dias com mais de um evento disponível, haverá cartões separados com as informações de cada um deles.

Pokémon nos Ginásios Uma lista de todos os Pokémon que você tiver defendendo Ginásios. Inclui há quanto tempo eles estão no Ginásio, o nível de motivação, quais Pokémon já voltaram e quantas Pokémoedas você ganhou de cada um.

Sequências Acompanhe as sequências de giros de Poképarada e as sequências de captura diária de Pokémon para Pesquisas.

Em breve Confira os eventos que serão adicionados ao jogo no futuro. Haverá links para novidades do jogo.



O recurso Hoje ainda não está disponível em Pokémon Go, mas será adicionado em breve, e todas as abas exceto a de Eventos estarão disponíveis desde o lançamento. A Niantic também planeja aumentar o que é mostrado em Hoje depois que o recurso for lançado, então ele pode ficar ainda melhor com o tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de março.