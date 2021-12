Niantic adiciona várias alterações para os Ovos na nova atualização do Pokémon Go

A Niantic acaba de lançar uma nova versão do Pokémon Go e com ela vêm várias melhorias para a mecânica de Ovos, junto com melhorias gerais de qualidade de vida e correções de erros.

Os jogadores têm pedido algumas mudanças específicas nos aspectos relacionados aos ovos do Pokémon Go desde o lançamento do jogo, e os desenvolvedores finalmente deram aos usuários a opção de acelerar as animações quando um ovo está eclodindo.

Não apenas as animações podem ser aceleradas, mas as próprias animações agora aparecerão na mesma tela que a mensagem de “Oh?” quando um ovo está realmente pronto para chocar. Além disso, as cores dos Ovos foram atualizadas para serem melhores diferenciadas por pessoas daltônicas e as animações dos Ovos não são mais reproduzidas quando um usuário inicia o jogo pela primeira vez ou tem convites ativos para Reides a distância.

Imagem via Niantic

Também foram feitas atualizações para os Cards de Conquista do Treinador, incluindo mais cards adicionados, novos monitores que apresentarão Pokémon relevantes e muito mais. Quanto às mudanças de qualidade de vida, um conjunto atualizado de dicas visuais será ativado quando o Inventário de Itens de um jogador estiver cheio e haverá dicas adicionais para ajudar a explicar melhor os vários requisitos de conclusão do Desafio de Coleção durante os eventos que estão ocorrendo.

Também há mais de uma dúzia de erros específicos que foram corrigidos nesta nova atualização, incluindo um que estava impedindo Charizard de Mega Evoluir e vários que estavam fazendo o jogo travar ou não funcionar como planejado. Você pode ver todas essas atualizações na página oficial de suporte da Niantic.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de dezembro.