Mineradores de dados encontram detalhes de Mega Evoluções na última atualização de Pokémon Go

A Niantic já anunciou há algum tempo que as Mega Evoluções seriam adicionadas a Pokémon Go. Mas, graças a alguns mineradores de dados, agora sabemos que haverá Reides Mega, itens e limites para o método de evolução.

O PokeMiners, um grupo grande de mineradores de dados da comunidade de Pokémon, publicou no Reddit uma longa lista com os destaques do que foi encontrado, e mostra que a maioria dos dados (se não todos) necessários para as Mega Evoluções já tinha sido adicionada ao jogo na versão 0.185.

Começando pelo mais urgente, segundo os dados, os Pokémon Mega ficarão disponíveis e também haverá reides específicas para capturar Pokémon Mega já evoluídos. As reides também concederão Doces Mega, que aparentemente poderão ser usados para evoluir para Mega os Pokémon compatíveis por um certo período.

Imagem via PokeMiners Imagem via PokeMiners

Isso coincide com uma linha de dados chamada “ShowMegaSpendEvolveCosts” (algo como “MostraCustoGastoEvoluirMega”, em tradução livre), que aponta que haverá um custo para evoluir o Pokémon para Mega durante a batalha, apesar de ainda não haver mais detalhes sobre isso. Há algo chamado “Mega Time” (“Tempo do Mega”), que pode significar o limite de tempo colocado nas megaevoluções e exibido durante as batalhas.

Haverá novas animações quando você usa a Mega Evolução e, de acordo com os dados, envolve o Pokémon girando rapidamente e o símbolo Mega brilhando nas cores do arco-íris. As Reides Mega também terão seus próprios grupos e uma música de batalha que as diferencia das reides normais.

Mais duas informações, os “Mega Boosts” (“Mega Bônus”, em tradução livre) e a “Mega Energy” (“Mega Energia”), também mostram que pode haver um novo bônus aplicado às espécies fortalecidas, além do que pode ser um medidor de energia que cai ao longo do tempo. Não saberemos mais sobre as alterações, porém, até que a própria Niantic divulgue mais informações.

Os detalhes encontrados sobre as Mega Evoluções são:

Reides Mega vão existir e concedem Doces Mega.

Reides Mega terão sua própria música.

Haverá algum tipo de elemento de missão na hora de evoluir seus Pokémon para Mega.

Megas serão temporários e revertem aos estados normais depois de um tempo. Ainda não se sabe se haverá um limite de tempo, nem qual seria.

Megas terão animações para a evolução e para desfazer a evolução.

Megas terão nome, CP e número na Pokéagenda específicos.

Megas terão algum tipo de mecânica de energia e bônus.

Outra linha de código menciona formas personalizadas, com uma variável que diz “IsFormCustomToPgo” (algo como “FormaPersonalizadaEstaPronta”). Talvez isso signifique que qualquer Pokémon especial de evento que não pode ser transferida para o Pokémon Home tenha um novo rótulo.

O resto da atualização tem várias outras novidades que adicionam muito a outras partes do jogo. Confira a lista do PokeMiners:

Willow tem alguns amigos (novos personagens)

Novos emblemas de evento

Menu de Busca/Filtro

Nova biblioteca de mapas (quase um app de mapa, com diversos recursos)

Várias novidades para a conexão RA e uma experiência RA compartilhada Este recurso e o mapa podem fazer parte da plataforma Niantic Real World

Inventário de adesivos

Atualização à rolagem de Amigos e Presentes (anunciada)

Resposta à denúncia de anúncios

Opção de limpar as configurações e arquivos do app (anunciada e já descoberta por mineradores de dados antes)

Parece que a Niantic está pronta para ativar os Megas, mas não há uma data certa nem informações oficiais sobre quando isso seria. Você pode ver as notas da atualização 0.185 no blog de Pokémon Go, mas o foco é apenas em algumas alterações e correções.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de agosto.