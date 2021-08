Mineração de dados revela mais Pokémon de Galar e Alola e Poké Paradas com níveis na versão 0.217 de Pokémon Go

Os fãs de Pokémon Go já têm muito pelo que esperar, com a Niantic trazendo mais Pokémon da região de Galar no próximo evento Ultradesbloqueio Parte 3: Espada e Escudo. Mas parece que ainda mais conteúdo está a caminho, incluindo Power Up PokéStops, Pokémon da sétima geração e mais, de acordo com dados da atualização da versão 0.217 do jogo.

Graças ao grupo de mineração de dados PokéMiners, agora sabemos que os arquivos de certos Pokémon de Sword & Shield foram colocados no ar antes da semana de bônus Ultradesbloqueio. A Niantic também adicionou pelo menos alguns dados para basicamente todos os Pokémon dos jogos da oitava geração, junto com Sun & Moon.

Esse tipo de dado adicionado normalmente não significa muito para Pokémon Go no futuro imediato, mas mostra que a Niantic está se preparando para o futuro conteúdo envolvendo Pokémon das gerações sete e oito, que será anunciado no futuro. PokéMiners tem uma lista completa dos dados postados disponíveis para visualização no Pastebin.

Hoopa (forma confinada,) Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool, Falinks, Zacian (forma de herói) e Zamazenta (forma de herói) tiveram modelos 3D adicionados ao backend do jogo. Todos esses Pokémon, exceto Hoopa, serão incluídos no evento Ultradesbloqueio final pela primeira vez.

With 0.217.0 we also have some new Pokemon and Misc assets, check them out in our graphic pic.twitter.com/SNp03wPyIA — PokeMiners (@poke_miners) August 11, 2021

A outra grande adição é mais informações sobre o que é supostamente uma variante de uma Poké Parada normal.

Ainda não sabemos muito sobre os Power Up PokéStops, mas esses novos dados mostram que esse novo recurso pode incluir quatro níveis que os jogadores podem alcançar ativando um local específico. Também mostra que Poké Paradas aumentadas darão recompensas bônus, como itens adicionais, corações para companheiros e surgimentos de Pokémon.

Ele até menciona que Poké Bolas especiais podem ser bônus, o que significa que provavelmente se aplicará a Ginásios também. Os dados também apontam para sinais visíveis de progressão de nível e animações especiais que serão implementadas com a nova mecânica para o mundo superior.

Outras atualizações na forma de um novo recurso que fará com que certas missões mudem as cores de exibição dependendo de seu status ativo, o retorno da variante Esfera Climática do tipo Normal / Pedra e mais também foram incluídos. Você pode ler mais sobre a análise completa dos dados no The Silph Road Reddit.

