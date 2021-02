Melhores Pokémon para usar na nova Liga Mestra Clássica do Pokémon Go

A Liga Mestra Clássica é um novo formato que estreou na Liga de Batalha Go do Pokémon Go para coincidir com o final da sexta temporada.

Neste modo, os jogadores só poderão usar Pokémon que não tenham sido melhorados com Doces GG, permitindo que jogadores de todos os níveis tenham uma chance uns contra os outros. Os jogadores que desejam usar Pokémon para os quais aumentaram o limite de PC ainda podem usá-los na Liga Mestra regular.

A cena não mudou muito desde a Liga Mestra anterior. Os mesmos Pokémon lendários e míticos continuam a ser opções poderosas para treinadores que buscam alcançar posições mais altas.

Aqui estão alguns dos melhores Pokémon para usar na Liga Mestra Clássica que ainda são fortes mesmo sem os benefícios dos Doces GG.

Mewtwo

Imagem da Pokémon Company

Um dos produtos básicos da franquia, Mewtwo continua a ser uma força dominante na Liga mestra Clássica. Embora Doces GG permitam que o Pokémon Genético realmente desbloqueie seu potencial oculto, suas altas possibilidades de 3.000 PC e grandes combinações de ataques o tornam uma das opções mais fortes e seguras em JvJ.

Confusão é a melhor escolha de ataque rápido de Mewtwo. É muito poderoso em comparação com outros ataques rápidos e ajuda a preencher o medidor de ataque carregado muito rapidamente.

Quanto aos movimentos carregados, cabe ao jogador determinar qual é a melhor opção. De Raio Congelante, Relâmpago, Lança-chamas, Explosão Focalizada, até mesmo seu exclusivo Golpe Psíquico, Mewtwo tem muitas opções poderosas à sua disposição. Se você deseja manter a cobertura em mente, o Lança-chamas pode ser melhor para manter Pokémon como o Genesect sob controle.

Melmetal

Imagem da Pokémon Company

Este Pokémon Mítico tem de tudo. Se você precisa de dano, resistência ou ambos em um, Melmetal é a escolha para você.

Pokémon do tipo Aço são conhecidos por ter muita Saúde e o Melmetal pode ser uma das melhores opções de todos eles. Ele pode não ter uma combinação de ataques tão vasta, focando principalmente em ataques do tipo Elétrico e Aço, mas com o suporte certo, ele afetará a equipe do seu inimigo.

A única desvantagem é a disponibilidade de Melmetal. Os jogadores devem ter acesso à Caixa Misteriosa e obter 400 Doces de Meltan para obter este Pokémon Mítico. Felizmente, esse processo ficou mais fácil, pois os jogadores podem obter uma caixa misteriosa a cada três dias, transferindo um Pokémon do Pokémon Go para o Pokémon HOME.

Trovoada de Choques é a única opção disponível como um ataque rápido para Melmetal. Canhão de Flash e Deslize de Pedras são as melhores opções para ataques carregados, já que Superpoder diminui o ataque e a defesa de Melmetal e Hiper-raio tem uma recarga muito alta.

Kyogre

Imagem da Pokémon Company

Como nas temporadas anteriores, Kyogre está se preparando para fazer ondas na Liga Mestra na sexta temporada.

Esse Pokémon é um dos mais fortes Pokémon do tipo Água atualmente disponível no Pokémon Go, perdendo apenas para Mega Gyarados, que será lançado com o evento do Ano Novo Lunar, mas não estará disponível para uso na Liga de Batalha Go.

Sua Saúde incrivelmente alta e estatísticas de ataque continuam a torná-lo uma das maiores ameaças em JvJ, sem sinais de desaceleração. Kyogre foi recentemente apresentado mais uma vez em Reides, então se os jogadores tiverem um à sua disposição, este é o melhor momento para tirar proveito de seu poder.

Mesmo após seu lançamento, Cachoeira é o único ataque rápido de Kyogre. Mas ele compensa essa falta de variedade em seus ataques carregados, onde tem acesso a movimentos de água, elétricos e do tipo gelo. Por já ter Cachoeira, Jato d’Água e Surfar não são as melhores opções para cobertura de tipo, mas Trovão e Nevasca são ótimas opções para pegar os oponentes desprevenidos.

A Liga Mestra Clássica já está disponível na Liga de Batalha Go e vai durar até 15 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.