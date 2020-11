Melhores Pokémon para usar na Copinha da temporada 5 da Liga de Batalha em Pokémon Go

Com a chegada da quinta temporada da Liga de Batalha de Pokémon Go, chegaram também três novas formas de competir com outros treinadores na sua jornada até o Ranque 10.

A primeira das novas competições é a Copinha, um modo em que os jogadores só podem usar Pokémon que tenham ao menos uma evolução a fazer e ainda não tenham evoluído, com um limite de PC de 500.

Se você já jogou Pokémon competitivamente antes, a Copinha da série principal de jogos de Pokémon limita os Pokémon que você pode usar até o nível cinco, então o limite de 500 PC faz muito sentido. Além disso, se o Pokémon puder evoluir várias vezes, você poderá usar apenas a primeira forma da linha evolutiva, não a intermediária, já que ela teria atributos mais altos.

Na Copinha, seu time precisa ser composto de Pokémon com altos atributos base, habilidades confiáveis e flexíveis e a sinergia que sempre se deve levar em conta ao montar um time. Confira algumas das melhores opções para a Copinha, que vai de 9 a 16 de novembro.

Deino

Por ser um pseudolendário, Deino tem alguns atributos base bem fortes e é bem durão para seu tamanho. Se quiser ter um Dragão no seu time da Copinha, ele tem acesso a Hálito de Dragão (Dragonbreath) como Ataque Rápido e, para o Ataque Carregado, você poderá escolher entre Pulso de Dragão (Dragon Pulse), Pancada Corporal (Body Slam) e Mastigada (Crunch), dependendo de quais confrontos estiver esperando.

Bronzor

Bronzor, um tipo Aço/Psíquico que pode compensar as fraquezas de vários outros Pokémon desta lista, se encaixa muito bem para a utilidade do time.

Com Confusão e um ataque à sua escolha entre Choque Psíquico (Psyshock), Girobola (Gyro Ball) e Golpe Pesado (Heavy Slam), ele pode causar boa quantidade de dano, além de aguentar por muito tempo com seus 154 de Defesa e 149 de Resistência. Confusão e Golpe Pesado são as melhores escolhas se você quiser ter resistência e ainda causar muito dano.

Cottonee

As aparências enganam: Cottonee é um tipo Grama até bem resistente, com a vantagem de também ser do tipo Fada.

Sua Defesa é de 111 e seu Ataque, um respeitável 71, que significa que você pode causar um bom dano e ainda se proteger muito. O único problema é que o único ataque do tipo Fada a que ele tem acesso é Encantar (Charm), então esse precisa ser seu Ataque Rápido. Já para o Ataque Carregado, você poderá escolher entre Nó de Grama (Grass Knot), Bomba de Semente (Seed Bomb) e Bola de Energia (Energy Ball).

Barboach

Barboach é um Pokémon curinga que pode ser de grande valor para o time, pois sua única fraqueza é contra o tipo Grama.

Ele não causa muito dano, mas, em um time com Deino, Bronzor ou Cottonee, é um Pokémon valioso. Ele também tem acesso a ataques dos tipos Terra e Água, tanto para Ataques Rápidos quanto para Ataques Carregados, o que aumenta sua flexibilidade. E, se precisar muito, também poderá usar até Raio Congelante (Ice Beam).

Vulpix

Vulpix é uma opção confiável do tipo Fogo, porque tem bons atributos defensivos e ofensivos, permitindo que leve alguns golpes e leve a melhor sobre tipos comuns como Aço e Fogo.

Seus ataques serão limitados, porque ele só tem acesso aos de Fogo e aos Normais, mas a combinação de Brasa (Ember) e Lança-chamas (Flamethrower) causa um bom dano.

Sandshrew de Alola

Outra opção de Aço é o Sandshrew de Alola, que tem ótimos atributos de modo geral e ainda é do tipo Gelo.

É ótimo para usar contra a maior parte dos Dragões, além de ser uma opção para proteger os seus próprios Dragões contra inimigos do tipo Fada e Gelo. Ele tem acesso a Ataques Rápidos e Carregados dos tipos Aço e Gelo, com a vantagem de ter Talho Noturno (Night Slash) na segunda categoria.

Quanto às divisões deles em times, você pode usar Deino com Bronzor e Barboach, ou Cottonee com Vulpix e Barboach. Mas, para encontrar a combinação certa para você, o ideal é ir testando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de novembro.