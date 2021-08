Melhores Pokémon para a rota superior em Pokémon UNITE

A primeira entrada da Pokémon Company no gênero MOBA Pokémon UNITE está aqui, e os fãs tiveram as últimas semanas para experimentá-lo e entender como este jogo único funciona.

Dividido em duas rotas com uma área selvagem entre elas, no momento não há meta definido para qual Pokémon deve ser usado e onde. Mas, com alguns dias de experimentação, ficou claro onde você verá mais comumente cada espécie sendo jogada.

A via superior é uma área aparentemente dominada por Pokémon com mais saúde. Defensores e versáteis são as escolhas mais comuns para esta pista, e aqui estão as cinco que parecem estar fornecendo mais sucesso.

Os cinco melhores Pokémon para usar na rota superior no Pokémon UNITE

5 – Slowbro

Se você está procurando um defensor para levar para a rota superior, Slowbro é uma das melhores opções. Com suas habilidades de alta sustentação e barreira, esta espécie é a parceira perfeita para qualquer Pokémon de alto dano para garantir o melhor sucesso na rota.

4 – Absol

Um dos Speedsters do UNITE, o Absol costuma ser uma ótima escolha para a rota superior, especialmente quando combinado com o suporte. O Pokémon tem muita mobilidade para entrar e sair de situações de combate e danos mais do que adequados.

3 – Snorlax

O melhor Pokémon defensor atualmente em Pokémon UNITE, não deve ser surpresa que Snorlax é uma das melhores escolhas para a rota superior. Junto com suas habilidades de proteção e durabilidade, Snorlax é mais do que capaz de se segurar e causar dano letal aos inimigos que cruzam seu caminho.

2 – Garchomp

Garchomp é uma escolha comum na rota superior agora, graças ao seu conjunto de habilidades versátil e sua alta quantidade de dano. Embora possa ter um início lento, uma vez que o jogo avança para os níveis posteriores, Garchomp é facilmente um dos melhores Pokémon do jogo.

1 – Pikachu

Quando se trata de atacantes, não há ninguém melhor do que Pikachu. O Pokémon elétrico pode causar danos severos e, quando associado a um bom suporte, torna-se uma força extremamente potente. Se você está procurando por algo que derrotará facilmente a maioria dos confrontos, não procure mais, seu nome é Pikachu.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.