Melhores Pokémon de Água em Brilliant Diamond & Shining Pearl

Com muitas espécies populares retornando de gerações anteriores para Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, você tem uma tonelada de boas opções para Pokémon do tipo Água. Isso significa que sua tomada de decisão deve se resumir exatamente ao que você precisa na sua equipe.

Quer você esteja atrás de algo específico ou apenas uma opção versátil, esta lista tem muitas opções para você escolher.

Feraligatr

O inicial de Johto Feraligatr é um dos Pokémon de tipo Água mais populares nos novos remakes da quarta geração. Esta espécie apresenta grandes danos e poucas fragilidades. Como a maioria dos Pokémon do tipo Água, Feraligatr é vulnerável a ataques do tipo Planta e Elétrico.

Feraligatr pode aprender uma variedade de movimentos diferentes, abrangendo muitos tipos, que podem ser úteis contra muitos Pokémon. Se você está procurando um tipo Água bem redondinho que pode lidar e receber dano, então esta é uma ótima opção a ser considerada.

Lapras

Se você está procurando um Pokémon do tipo Água resitente, o Lapras é uma ótima escolha. Possui um par de habilidades especiais para absorver bem os danos em combate. Shell Armor significa que nenhum acerto crítico pode acertar Lapras, enquanto Water Absorb transforma ataques inimigos do tipo Água em cura.

Lapras tem bastante HP e uma variedade decente de movimentos de tipos Água, Gelo, Fantasma e Elétrico e outros ataques que podem ser aprendidos ou ensinados. Este não é um Pokémon rápido, mas se a velocidade de ataque não importa, então existem poucos defensores melhores do que Lapras.

Starmie

Starmie é um ótimo Pokémon do tipo Água que pode ser perfeito para enfrentar uma variedade de oponentes devido à sua combinação de movimentos. Starmie pode usar uma variedade de ataques do tipo Gelo, Psíquico, Elétrico, Água e Normal, o que significa que você pode prepará-lo para vários inimigos diferentes. Starmie também tem uma velocidade excelente e um ataque poderoso, permitindo que você dê o primeiro ataque contra a maioria dos inimigos.

Starmie tem alguns pontos fracos, então você vai querer ter certeza de usar esse Pokémon em confrontos onde ele pode eliminar inimigos rapidamente, mirando em seus pontos fracos e utilizando sua velocidade.

Vaporeon

A Eeveelution do tipo Água, Vaporeon pode não parecer, mas esta espécie é o tanque perfeito para muitas equipes. Com apenas dois pontos fracos sendo Planta e Elétrico, suas ótimas estatísticas de HP o tornam a escolha perfeita para jogar contra inimigos neutros poderosos.

Você pode aprender movimentos de tipo Psíquico, Água, Normal e outros que são favoráveis ​​ao dar uma vantagem a este tanque do tipo Água. Como Lapras, Vaporeon é outra ótima escolha se você está atrás de um Pokémon aquático resistente.

Swampert

Outra evolução inicial de geração anterior que está retornando é Swampert. A evolução do Mudkip é uma das melhores escolhas do tipo Água no jogo devido aos tipos Água e Terrestre que o tornam invulnerável a Elétrico.

Você precisará tomar cuidado com Pokémon do tipo Planta, mas por outro lado, Swampert é uma opção poderosa com um tipo exclusivo que lhe dá acesso a poderosos movimentos Terrestres como Earthquake.

Kingdra

Ao contrário da maioria dos Pokémon do tipo Água, Kingdra não é vulnerável a Elétrico ou Planta. Os únicos pontos fracos de Kingdra são os ataques de tipo Dragão e Fada, que por acaso são dois dos tipos de Pokémon menos comumente encontrados.

Em termos de estatísticas, Kingdra é muito completo e não se destaca em nenhum departamento. Você será capaz de derrotar a maioria dos inimigos, além dos de tipo Dragão e Fada, com facilidade, especialmente contra os tipos de Aço, Fogo e Água.

Empoleon

Empoleon é indiscutivelmente o melhor Pokémon inicial da quarta geração. Com seu acesso a vários movimentos de Água, Aço, Voador e Gelo, o Empoleon faz um ótimo trabalho cobrindo suas bases em combate.

Empoleon tem três pontos fracos, Elétrico, Lutador e Terrestre, mas também tem oito resistências diferentes. Com uma alta Defesa Especial, você também poderá resistir a algum dano com este Pokémon, tornando-o uma das melhores opções atualmente no jogo.

Milotic

Se você está atrás de algo forte, mas resistente, não procure além do Milotic. Esta espécie do tipo Água tem as fraquezas usuais de Elétrico e Planta, mas também possui alta Defesa Especial que pode torná-lo uma opção viável em alguns confrontos desfavoráveis.

Junto com sua alta Defesa Especial, seu Ataque Especial também é ótimo para Milotic, o que significa que você pode causar uma quantidade substancial de dano com seus poderosos ataques de Água e Gelo.



Azumarill

Azumuarill pode não parecer o mais forte do tipo Água. Mas graças à sua habilidade Huge Power, este Pokémon pode causar o dobro de dano com seus ataques de tipo físico, eliminando rapidamente os inimigos. Além disso, Azumarill é um dos poucos Pokémon do tipo Fada nos remakes da quarta geração, e parte de um grupo ainda menor ao qual você tem acesso antes de receber o National Pokédex.

É por essas razões que este é um dos melhores Pokémon do tipo Água no jogo, e uma espécie que todo jogador deve pegar em algum momento durante o jogo.

Gyarados

Gyarados não é apenas um Pokémon popular, mas também é um dos, se não o, mais poderoso. Com apenas dois pontos fracos para Elétrico e Pedra, Gyarados é capaz de aprender Earthquake, que pode rapidamente eliminar inimigos do tipo Elétrico.

Com seu enorme Ataque e Defesa Especial decente, Gyarados é um monstro em batalha e fora de suas poucas fraquezas pode ser preparado para derrotar a maioria dos inimigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de novembro.