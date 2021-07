Melhores Itens e Ataques para Greninja em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE parece um jogo que depende fortemente de Pokémon ofensivos para definir o tom de cada partida, principalmente porque os jogos são feitos para durar 10 minutos, e a jogabilidade precisa garantir que os jogadores possam manter um ritmo sólido.

Greninja é uma daquelas opções ofensivas, mas o tipo Água parece que pode se adaptar a muitas funções. Embora o jogo o categorize como um tipo atacante, o Pokémon pode funcionar na rota, como caçador ou até mesmo jogar alguma forma híbrida de suporte.

A maioria dos jogadores irá usar Greninja como um atacante padrão, bater e correr que pode entrar tanto na rota quanto na selva, embora o último provavelmente não seja ideal jogando solo em partidas padrão. Com todas as opções que o Pokémon Ninja tem à sua disposição, você pode mudar sua estratégia para se adequar ao estilo que desejar.

Para desbloquear o atacante de longo alcance de nível especialista, os jogadores podem simplesmente esperar até recebê-lo como um presente gratuito por meio do evento “Boas-vindas de 14 dias” ou comprar a Unite License de Greninja na loja por 10.000 Aeos Coins ou 575 Aeos Gems.

Então, se você gosta de jogar como um atacante flexível e quer fazer alguns mixups úteis, aqui está a melhor construção que você pode usar como padrão para Greninja.

Itens

Held Itens

Shell Bell

Greninja pode ser um atacante físico, mas todos os seus ataques são muito rápidos e, com o Shell Bell, fornecem uma maneira prática de recuperar algum HP contra Pokémon selvagens ou apenas acertando alguns golpes em um oponente.

Você poderia trocar isso facilmente com outro item de aumento de ataque físico ou Leftovers se você não gosta de como o Shell Bell atua em sua estratégia.

Float Stone

Como Pikachu, Greninja já é mais rápido do que a maioria dos Pokémon do tipo não Speedster, mas a Float Stone traz essa rapidez para outro nível quando corre fora do combate. É ainda melhor para o tipo Água porque também aumenta seu Ataque, tornando-o uma opção perfeita independentemente da posição em que você joga.

Muscle Band

Muscle Band é excelente para Greninja porque aumenta a estatística de Ataque do Pokémon e acelera os Ataques Básicos, ao mesmo tempo que dá a eles um ligeiro aumento com base no HP do Pokémon adversário. Combinado com o Shell Bell, isso significa que seus ataques padrão causarão mais danos e recuperarão sua vida.

Battle Itens

Eject Button

O Eject Button é o Battle Item mais usado para Greninja, já que a maioria dos jogadores opta por usar alguns Held Itens ofensivos. Dá aos jogadores mais uma explosão de velocidade para escapar dos atacantes, perseguir os inimigos ou simplesmente para ter alguma utilidade extra.

Se você realmente não se importa em ter essa opção extra, você sempre pode escolher uma Potion, X Attack ou X Speed, dependendo do que melhor se adapta ao seu estilo de jogo.

Ataques

Nível um: Bubble

Não há razão para escolher Substitute em vez de Bubble no início de um jogo porque você o receberá de qualquer maneira, e isso não o ajudará a eliminar o Pokémon selvagem necessário para subir de nível ao lado de seus companheiros de equipe ao entrar nas rotas.

Nível Cinco: Surf

Greninja é um dos vários Pokémon do jogo que não tem uma opção ruim para seus ataques especiais. O Surf é provavelmente o método preferido da maioria dos jogadores para se aproximar dos oponentes e explodi-los, especialmente porque seu tempo de recarga é reiniciado se você abater um Pokémon com ele. Water Shuriken também é sólido e ambos restauram HP quando causam dano.

Upgrade (Nível 11): Aumenta a quantidade de HP restaurada.

Nível 7: Smoke Screen

Double Team tem seus usos, mas é mais situacional do que Smokescreen porque é principalmente um truque de batalha em vez de um ataque utilitário. Smokescreen permite ao jogador correr em qualquer direção que quiser enquanto joga fumaça, tornando-se invisível por um curto período e fortalecendo o próximo Ataque Básico após o uso. Isso pode levar a algumas pontuações furtivas e grandes flancos ou servir como uma forma de escapar dos inimigos que se aproximam.

Upgrade (Nível 13): Aumenta o ataque por um curto período quando o usuário para de esgueirar-se.

Nível Nove: Waterburst Shuriken

Comparado com outros Unite Moves ofensivos, Waterburst Shuriken é bom, mas não excepcional, a menos que você consiga alinhar um bom golpe. Esta pode ser a maior fraqueza no jogo de Greninja, mas junto com suas outras opções, você não pode reclamar de um potencial finalizador ou iniciador de luta em equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de julho.