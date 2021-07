Melhores Itens e Ataques para Gengar em Pokémon UNITE

Nenhuma das estatísticas de Gengar pode parecer muito grande, mas cuidado: a parte mais assustadora deste Pokémon complicado é seu potencial de combo que o deixará olhando para um cronômetro de surgimento em segundos.

Os fantasmas assustadores da região de Kanto, Gastly, Haunter e Gengar, juntam-se à linha inicial de Pokémon em Pokémon UNITE e trazem consigo os truques que fizeram do trio um dos Pokémon mais populares da série. Mantendo-se fiel à aparência de suas séries principais, esses Pokémon são bastante frágeis, mas podem causar danos enormes se não forem controlados.

Esses Pokémon são apropriadamente classificados como Speedsters de nível especialista. Os jogadores que estão se acostumando com esta linha podem frequentemente se encontrar em situações ruins devido à incapacidade do trio de sobreviver na maioria das lutas, já que eles têm uma das linhas de estatísticas defensivas mais baixas do jogo. Com essa defesa deficiente, vem um potencial incrível para o ataque, embora, como sua classificação de nível de especialista indica, nenhum desses Pokémon seja fácil de dominar.

A compra de uma Unite License de Gengar vai custar aos jogadores incríveis 10.000 Aeos Coins. Para ter certeza de que vale a pena comprar Gengar, os jogadores devem experimentar Gengar e suas pré-evoluções na Área de Treino.

Com alguns dos melhores combos do jogo, Gengar prospera dentro da selva e sendo um incômodo constante para oponentes em todo o mapa. Esta é a melhor construção para o Shadow Pokémon que tira proveito de seu potencial de canhão de vidro:

Itens

Held Itens

Imagem da Pokémon Company

Wise Glasses

O poder de ataque de Gengar é alto, mas poderia ser maior. Em Pokémon UNITE, todos os golpes de Gengar são classificados como ataques especiais, o que torna os Wise Glasses a melhor escolha para aumentar este tipo de dano. Mesmo um pequeno aumento em seu ataque especial pode fazer uma grande diferença em seu combo Sludge Bomb + Hex que define o jogo, então os jogadores que desejam utilizar Gengar devem subir de nível os Wise Glasses o máximo que puderem.

Shell Bell

Como outros caçadores no UNITE, Gengar tem dificuldade na sustentação. Embora isso não seja um grande problema devido ao grande dano causado por Gengar, essa falta de sustentação pode interromper os combos antes de serem concluídos. Felizmente, a versão deste jogo do Shell Bell recompensa Gengar por lançar ataques especiais constantes, concedendo-lhe um pouco de HP de volta cada vez que um de seus ataques atinge um oponente com sucesso. E com as reinicializações que o Gengar recebe com seu kit, o Shell Bell certamente será ativado com frequência.

Float Stone

Já que Gengar prospera dentro da selva, é melhor garantir que ele possa fazer isso livremente. A Float Stone fornece passivamente a Gengar a velocidade adicional necessária para se aventurar de acampamento em acampamento e invadir oponentes nas rotas laterais. A Float Stone também aumenta o status de Ataque de Gengar no processo, mas o aumento irá para o lixo, já que o peso de seu poder de fogo vem de ataques especiais.

Itens de batalha

Imagem da Pokémon Company

Fluffy Tail

Gengar tem poucos problemas para limpar acampamentos, mas sempre há espaço para fazer isso mais rapidamente. Com seu atordoamento vital e aumento de dano para Pokémon Selvagem, o Fluffy Tail é excepcionalmente útil, enquanto Gengar ainda é um Gastly ou Haunter e não pode usar os grandes combos de Gengar. O item compensa até no final do jogo, já que afetará os acampamentos de Drednaw e Rotom, e pode até dar a você e sua equipe uma vantagem contra Zapdos.

Slow Smoke

A incapacidade de Gengar de abrir situações onde o resto de sua equipe possa se envolver é outra de suas falhas. Se não derrotar um inimigo rapidamente, Gengar pode estar recebendo alguns visitantes inesperados, prontos para tirar vantagem de suas defesas baixas. Uma maneira de Gengar ajudar sua equipe é pegando a Slow Smoke, que causa lentidão nos oponentes em uma área por um curto período. O item permite que Gengar prepare situações benéficas para si mesmo que permitem que ele escape se necessário e permite que os companheiros de equipe capitalizem facilmente com isso.

Ataques

Screengrab por meio da Pokémon Company

Nível um: Will-O-Wisp

A selva no começo do jogo é sobre limpezas rápidas. Enquanto Gastly tem um pouco de dificuldades no início da sua limpeza, Will-O-Wisp causa dano adicional com sua queima além do dano normal e pode ajudar a derrubar facilmente os acampamentos de Ludicolo e Bouffalant. Se um oponente se aventurar muito longe em seu território, isso também causará dano suficientes para assustá-lo.

Nível cinco: Sludge Bomb

Gastly ganha acesso ao poderoso ataque Sludge Bomb quando ele evolui para Haunter. Isso tira o dano de queima de Will-O-Wisp e o substitui pelo veneno do Sludge Bomb. A mudança pode não parecer substancial no início, mas pode liberar o verdadeiro poder desses Pokémon quando combinados com o próximo movimento ideal.

Nível sete: Hex

Com acesso a Sludge Bomb e Hex, Haunter e Gengar se tornam imparáveis. Como nos títulos da série principal, Hex causa dano extra a Pokémon infligido por condições de status como veneno. Como a Sludge Bomb envenena os oponentes em cada uso, o Hex sempre causa um dano tremendo. Além desse dano aumentado, Hex permite que Haunter e Gengar se teletransportem para um local alvo e reduz seu próprio tempo de recarga após um ataque bem-sucedido, o que torna este poderoso combo disponível para uso quase que instantaneamente.

Nível nove: Phantom Ambush

O Unite Move do Gengar, Phantom Ambush, não causa dano no primeiro uso. Em vez disso, ele dá ao Pokémon uma corrida e aumenta a velocidade de movimento. Se usado novamente, no entanto, causa dano massivo a Pokémon em uma área de efeito e diminui sua velocidade de movimento, o que os abre para mais danos do combo Sludge Bomb + Hex e garante que Gengar seja rápido o suficiente para pegar sua presa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 24 de julho.