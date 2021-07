Melhores Itens e Ataques para Gardevoir em Pokémon UNITE

A TiMi Studio lançou o primeiro personagem pós-lançamento para Pokémon UNITE, o Gardevoir do tipo Psíquico/ Fada, apenas uma semana após o lançamento do jogo.

Classificado como atacante de longo alcance, Gardevoir é um canhão de vidro, capaz de derrubar até o mais corpulento dos Pokémon com um conjunto de ataques que causam muitos danos e aplicam efeitos secundários que beneficiam você e sua equipe.

No entanto, você sempre precisará ter cuidado com ameaças como Zeraora, Gengar e Absol. Apesar de sua quantidade de dano, Gardevoir não foi feito para sustentar situações um a um contra Pokémon capazes de uma grande quantidade de dano de explosão. Combinar o tipo Psíquico com um forte Defensor ou Suporte é sua melhor aposta para dominar as rotas.

Você pode obter a Unite License de Gardevoir da Unite Battle Commission por 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems. E, se você precisa de opções para começar, aqui está uma que pode ajudá-lo a começar.

Itens

Held Item

Wise Glasses

O item de aumento de Sp. Attack. Não é preciso dizer muito além disso.

Shell Bell

Se você planeja tentar sobreviver contra o dano potencial de explosão de algumas ameaças, usar o Shell Bell para recarregar seu HP enquanto limpa uma rota é uma boa opção. Você também recebe um aumento de Ataque Especial e redução do tempo de recarga de ataques.

Sp. Atk Specs

Você provavelmente pode trocá-la por uma Float Stone se quiser um pouco de velocidade de movimento extra, mas ter um aumento adicional em seu Sp. Attack básico após pontuar vale a pena a natureza condicional do item

Battle Itens

Eject Button

Como a maioria dos Pokémon ofensivos, Gardevoir é frágil e precisará sair de situações complicadas usando o Eject Button depois que o teletransporte for atualizado para um novo movimento. A menos que você realmente sinta a necessidade de ter o X Attack equipado, não há muito mais que prejudicar o uso do equipamento básico do jogo.

Ataques

Nível um: Confusion

Como sempre, você deve escolher a opção de ataque que o ajudará a eliminar Pokémon selvagens com mais facilidade no início de cada batalha. Confusion pode causar muito dano e, quando combinado com o aumento de Ataque Básico do Teleport, Gardevoir pode fornecer uma boa explosão inicial de dano.

Nível seis: Psyshock

Psyshock causa vários golpes que valem muito dano como um multi-ataque. Ele tem uma recarga de 11 segundos, então você precisará usá-lo sabiamente ao enfrentar Pokémon inimigos, mas ele pode potencialmente balançar uma luta se você acertar todos os três ataques em um único oponente.

No entanto, se você planeja ir com Moonblast, você deve escolher a Future Sight. A combinação de atordoamento e dano futuro com recarga instantânea no impacto é boa demais para ser ignorada.

Upgrade (Nível 13): Também aumenta o dano que este ataque causa cada vez que um de seus ataques acerta

Nível oito: Psychic/Moonblast

Gardevoir tem alguns ataques realmente bons para Confusion, com Psychic e Moonblast sendo opções fantásticas que podem dar ao seu time uma vantagem em lutas de equipe ou apenas causar bons danos com bons efeitos secundários.

Psychic cria uma zona em área que causa dano e lentidão no Pokémon após atingir um inimigo ou percorrer sua distância máxima. Moonblast é um pouco mais direto, com Gardevoir se movendo para trás e disparando uma rajada que, se acertar, causará dano em forma de cone que deixa o Pokémon atordoado.

Upgrade (Nível 11):

Psychic: Reduz o tempo de recarga dos ataques

Moonblast: Também concede ao usuário um escudo quando este ataque é usado

Nível nove: Fairy Singularity

É hora de colocar seus inimigos em um buraco negro. O Unite Move de Gardevoir atrai Pokémon adversários, deslocando-os e causando dano quando o espaço distorcido desaparece. Isso é perfeito para iniciar uma luta em equipe, limpar grupos de inimigos enfraquecidos e muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de julho.