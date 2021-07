Melhores Itens e Ataques para Garchomp em Pokémon UNITE

A linha de Gible tem sido uma das linhas evolutivas mais populares da série Pokémon. A inclusão da evolução final, Garchomp, como parceira da campeã Cynthia na região de Sinnoh, só ajudou a sua popularidade. Esses Pokémon estão assumindo o controle de Unite Battles em Pokémon UNITE e rapidamente alcançaram o topo do meta.

Gible, Gabite e Garchomp entram no UNITE como All-Rounders, o que significa que eles não se destacam em nenhuma estatística única. Em vez disso, eles florescem em várias funções diferentes. E quando Gible evolui totalmente para Garchomp, essas estatísticas equilibradas criam um monstro.

O jogo classifica esses Pokémon como de nível intermediário devido à natureza completa de seu kit. Assim que qualquer um desses três Pokémon enfrentar um oponente, eles terão pouco espaço para escapar. A menos que Garchomp possa superar e derrotar vários Pokémon de uma vez, os jogadores podem se ver olhando para um cronômetro de surgimento quando achavam que tinham a vantagem.

Estas são as melhores opções para Garchomp que maximiza seu potencial de dano ao mesmo tempo em que garante sua sobrevivência.

Itens

Held Itens

Imagem da Pokémon Company

Muscle Band

Não é nenhuma surpresa que a Muscle Band seja uma excelente escolha para Garchomp. Como Garchomp quer estar constantemente na cara dos inimigos, é melhor encontrar maneiras de aumentar ainda mais seu já alto status de ataque. A Muscle Band também recompensa Garchomp por usar ataques básicos, que combinam bem com a habilidade passiva de Garchomp de aumentar sua velocidade de ataque após cada ataque básico bem-sucedido.

Rocky Helmet

A habilidade de Garchomp é Rough Skin, que permite que ele reflita alguns dos danos corpo a corpo recebidos no oponente. O Rocky Helmet também reflete o dano recebido no oponente, embora desconsidere se o dano é corpo a corpo ou à distância. Contra oponentes como Machamp e Zeraora, um Garchomp com o Rocky Helmet pode não apenas causar danos imensos, mas esses Pokémon centrados no combate corpo-a-corpo podem acabar causando mais danos a si próprios do que a Garchomp.

Scope Lens

O foco no dano misto de ataques básicos e habilidades significa que a taxa de acerto crítico aumentada e o dano são perfeitos para Garchomp. O kit de Garchomp não aumenta passivamente sua taxa de acerto crítico, mas o Scope Lens pode aumentar a chance de crítico e o dano de acerto crítico, aumentando o potencial de dano de Garchomp ainda mais. Porém, nem todo ataque é garantido como um acerto crítico, então é melhor garantir que você esteja constantemente atacando os inimigos com ataques básicos e habilidades como Dragon Rush para ativá-lo.

Battle Item

Imagem da Pokémon Company

Full Heal

O truque de Garchomp é ser o centro das atenções. Infelizmente para os treinadores, isso significa que Garchomp é incrivelmente suscetível a condições de status e vários obstáculos que os oponentes podem lançar para tornar o Pokémon mais inútil do que um Magikarp borrifando. Felizmente, o item Full Heal não apenas tira Garchomp de qualquer prisão, mas também lhe dá alguma proteção contra efeitos adicionais por um curto período. Desta forma, Garchomp não terá problemas em atacar de cabeça com um Dragon Rush.

X Attack

Como a Muscle Band, o X Attack aumenta o já alto ataque de Garchomp e o torna ainda mais alto. Embora não seja necessário, considerando o poder absoluto dos vários movimentos de Garchomp e do Unite Move, o X Attack fornece um pequeno impulso extra caso os Defensores ou os Suportes estejam causando problemas.

Ataques

Screengrab por meio da Pokémon Company

Nível um: Bulldoze

Gible tem dificuldade para ser um rosto agressivo antes de evoluir para Gabite. Bulldoze é um dos poucos movimentos de área de efeito disponíveis no nível um e permite que Gible avance para a rota mais rápido do que os oponentes, atacando mais Pokémon Selvagens de uma vez. Ainda não é uma grande jogada, mas é a única opção viável. A menos que você esteja planejando ser suporte de um colega de equipe com Sand Attack, claro.

Nível seis: Dragon Rush

O jogo começa a ficar mais interessante quando Gible evolui para Gabite no nível seis. Dragon Rush funciona melhor do que Dig quando se trata de realizar os “tudo ou nada” de Garchomp. Dig é uma opção viável se os jogadores quiserem usar Garchomp para iniciar lutas por sua equipe. Ainda assim, a capacidade de Dragon Rush de empurrar oponentes e diminuir sua velocidade de movimento quando melhorado funciona muito mais eficientemente para o resto do kit de Garchomp.

Nível oito: Dragon Claw

Gabite aprende seu último movimento antes de evoluir totalmente para Garchomp. Muito parecido com Dragon Rush, Dragon Claw é uma corrida que causa dano significativo aos oponentes no caminho de Gabite, mas causa dano em dois acertos consecutivos em vez de um. A velocidade de ataque de Gabite aumenta com o segundo golpe e, quando combinados com sua passiva, Gabite e Garchomp causarão danos ainda mais consistentes aos oponentes.

Nível dez: Livid Outrage

Possivelmente o Unite Move mais forte do jogo, Livid Outrage torna Garchomp absolutamente imparável. Embora seja difícil de controlar, o Unite Move de Garchomp desencadeia um ataque de vários acertos, onde o jogador é forçado a manobrar o Garchomp furioso a cada golpe. A parte final do Unite Move empurra os oponentes, mas deixa Garchomp vulnerável e incapaz de se mover por um curto período. Este movimento, em combinação com Dragon Rush e Dragon Claw, permite que Garchomp destrua uma equipe inteira de uma vez, mas a manobra é arriscada e requer prática para ser dominada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 24 de julho.