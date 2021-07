Melhores Itens e Ataques para Crustle e Pokémon UNITE

Alguns Pokémon exigem muita prática para dominar no Pokémon UNITE, e o Crustle certamente se encaixa nesse critério. Suas habilidades peculiares tornam Crustle um estranho, mas altamente eficaz, Defensor híbrido.

Crustle pode facilmente pegar Pokémon em fuga, causar muitos danos ou interromper as lutas de equipe. A falta de opções de alcance pode ser um problema, mas esta estratégia diminui essa deficiência ao focar nos pontos fortes do Crustle.

De todos os Pokémon Defensores em UNITE, Crustle é provavelmente o mais adequado para partir para a ofensiva e ser autossuficiente. Ele pode aguentar ataques e fornecer segurança para seu parceiro de rota, mas funciona melhor como suporte de rotação que está pronto para entrar em ação a qualquer momento e encerrar as lutas rapidamente.

Você pode desbloquear o Crustle comprando sua Unite License por 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems, ou completando as sete etapas do Beginner Challenge que estará ativo até 19 de agosto.

Se você gosta de percorrer o mapa e ser capaz de se defender com robustez, aqui está a melhor opção que você pode usar como padrão para o Crustle.

Itens

Held Itens

Assault Vest / Rocky Helmet

Esta é uma das raras ocasiões em que os jogadores tendem a escolher apenas um Held Item defensivo em um Pokémon Defensor porque Crustle joga de forma diferente de Snorlax ou Slowbro. Você pode usar ambos livremente para tornar o tipo Pedra extremamente difícil de lidar, mas isso depende de quão ofensivo você deseja ser nas rotas.

Leftovers

A recuperação de HP é importante para Crustle porque ele não tem uma maneira de se curar com um ataque como os outros Defensores. Leftovers irão ajudá-lo a se recuperar sem a necessidade de depender exclusivamente de Berries ou outros itens.

Float Stone

Aumentos de velocidade e ataque são imperativos para uma estratégia ofensiva. Crustle é naturalmente muito lento, mas você pode mudar isso com a Float Stone e aumentar uma já impressionante estatística de Ataque no processo.

Battle Item

Eject Button

Como o Crustle é tão lento, você pode não conseguir sair de situações difíceis facilmente sem usar Shell Smash e, mesmo assim, isso também diminuiria suas defesas. O Eject Button fornece grande utilidade se você está tentando jogar na linha de frente e causar danos.

Potion

Potion segue o mesmo raciocínio da escolha de Leftovers. Crustle carece de uma maneira natural de se curar, e ter uma opção de cura reutilizável e confiável pode valer a pena, mesmo abandonando uma opção de fuga, especialmente se você se sentir confortável com suas habilidades e quiser permanecer na luta por mais tempo.

Ataques

Nível Um: Fury Cutter

Ambos os primeiros ataques de Crustle são ofensivos por natureza, mas Fury Cutter ajuda você a derrubar Pokémon adversários rapidamente. Isso ajudará você a subir de nível mais rápido e, com sorte, obter seus melhores ataques rápido o suficiente para ultrapassar o time inimigo em sua rota.

Nível Quatro: Shell Smash

Rock Tomb é interessante, mas a menos que você seja realmente bom em mirar com ele e esteja comprometido em eliminar jogadores, Shell Smash é o caminho a escolher. Tem mais utilidade, permite que você causa danos rápidos em oponentes, e você pode até passar por eles e usar seus outros ataques para empurrá-los de volta para sua equipe se você pegá-los de surpresa. Apenas tome cuidado, porque os aumentos ofensivos vêm às custas de algumas de suas defesas.

Upgrade (Nível 11): Aumenta a taxa de conversão do ataque.

Nível Seis: X-Scissor

X-Scissor é a principal opção de ataque para Crustle. Causa dano massivo com múltiplos acertos, atordoando os oponentes se eles atingirem um objeto enquanto são empurrados para trás. O empurrão também é útil em conjunto com Shell Smash porque você pode empurrar os inimigos para trás para interromper as opções de fuga.

Upgrade (Nível 13): Reduz o tempo de recarga do ataque.

Nível Nove: Rubble Rouser

O Unite Move de Crustle concede a ele um escudo, causa danos aos inimigos ao redor e os atordoa. E, se você sofrer dano ao usar Rubble Rouser, o Pokémon adversário receberá uma parte dele como dano adicional em área.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de julho.