Melhores combinações de ataques para Articuno, Zapdos e Moltres no Pokémon Go

Os pássaros lendários da região de Kanto retornaram às Reides para acompanhar o evento Pokémon Go Tour: Kanto.

Desde o seu lançamento, Articuno, Zapdos e Moltres tiveram impactos variados no meta da Liga de Batalha GO, mas à medida que se tornaram mais amplamente disponíveis para os jogadores obterem, levando à criação de novas estratégias.

Outros Pokémon do tipo Voador infelizmente eclipsaram este trio em termos de desempenho, mas eles ainda são capazes de se manter quando associados a um Pokémon de suporte adequado. Embora eles não consigam se defender contra Pokémon e movimentos do tipo Pedra, seus tipos secundários permitem que cada um deles enfrente situações complicadas de maneiras interessantes.

A implementação e disponibilidade desses Pokémon Lendários em suas formas Sombrosas também abriram novas estratégias para seu uso na Grande Liga. Eles também estarão disponíveis mais uma vez em um evento próximo em 28 de fevereiro para comemorar o 25º aniversário da franquia.

Aqui está um resumo dos melhores movesets para Articuno, Zapdos e Moltres que podem trazer todo o potencial desses pássaros lendários na Go Battle League.

Articuno

Este Pokémon Lendário do tipo Gelo e Voador tem a menor variedade de ataques do trio, mas também possui uma das maiores estatísticas de Ataque.

Para ataques rápido, as únicas opções que Articuno tem são Respiração de Gelo e Caco de Gelo, dois ataques do tipo Gelo. Portanto, Poder Ancestral é a melhor opção para um ataque carregado não apenas para fornecer melhor cobertura, mas também para dar a Articuno a chance de obter alguns aumentos de estatísticas muito necessários.

Retorno e Frustração também são ótimas opções para Articuno e abrem mais espaço de manobra para este Pokémon enfrentar uma competição mais diversificada. Como são movimentos do tipo Normal, não são ideais, mas qualquer coisa é melhor do que nada.

Zapdos

Zapdos é uma das opções mais eficientes entre o trio de pássaros lendários, com ênfase particular em sua ampla gama de ataques do tipo elétrico que continuam a torná-lo uma opção viável na Liga de Batalha GO.

Carga de Raio é atualmente a única opção de Zapdos para seu ataque rápido, a menos que os jogadores tenham a sorte de pegar um Zapdos com Trovoada de Choques durante vários eventos anteriores. Canhão Zap e Trovão são os destaques de seus ataques carregados, que permitem lidar com oponentes como Kyogre e Lapras com facilidade, mas também forçam Zapdos a se limitar a golpes do tipo Elétrico. Outras opções incluem Poder Ancestral e Bico Broca, que ajudam a tornar Zapdos muito mais versátil. A opção do ataque carregado depende basicamente de como os jogadores desejam utilizar Zapdos; como um canhão de vidro, ou um pássaro que não cairá com uma pedra.

Moltres

Embora tenha muito potencial, Moltres se enquadra na mesma categoria que Articuno, com sua grande fraqueza de quatro vezes mais dano do tipo Pedra. Apesar de ter ganhado alguns movimentos novos aqui e ali, ainda não há uma maneira concreta de usar esse Pokémon por si só, mas tem algumas ferramentas poderosas à sua disposição para queimar outros tipos de Pokémon.

Ataque de Asa é a melhor opção de Moltres para seu ataque rápido. Chama Furacão é atraente, mas quando se trata dos ataques carregados de Moltres, ter a cobertura de um ataque do tipo Voador é muito mais importante.

Onda de Calor e Rajada de Fogo são opções perfeitas para sinergia com os pontos fortes de Moltres. Ambos os ataques do tipo Fogo, dois dos mais fortes no jogo, funcionam muito bem com seu Ataque super alto. Apenas saiba que Moltres pode não ser capaz de sobreviver a um ataque antes de usar um desses ataques.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.