Melhores combinações de ataque para as formas Therian de Tornadus, Thundurus e Landorus em Pokémon Go

As formas Therian de Tornadus, Thundurus e Landorus estão chegando ao Pokémon Go durante a Temporada das Lendas. Esses Pokémon lendários que alteram o clima, descobertos pela primeira vez na região de Unova, logo estarão disponíveis em Reides cinco estrelas.

Comparado com suas Formas Incarnate, este trio lendário assume um novo poder em suas Formas Therian. Os gênios se transformam em feras que controlam o poder dos elementos e, ao fazer isso, ganham novas distribuições de estatísticas que os permitem enfrentar os oponentes de maneiras diferentes.

Essas novas versões de alguns dos antigos favoritos lendários com certeza sacudirão a Liga de Batalha de Pokémon Go, que acabou de entrar no início da temporada 7. Aqui estão as melhores combinações de ataques que os jogadores devem procurar nas formas Therian de Tornadus, Thundurus e Landorus.

Tornadus (forma Therian)

Imagem da Pokémon Company

Assumindo a forma de um pássaro majestoso, Tornadus ressurge no mundo de Pokémon Go com uma nova distribuição de estatísticas mais defensiva do que sua contraparte Incarnate.

Em sua forma Therian, Torndaus opta por estatísticas de defesa mais altas, diminuindo sua quantidade de dano. Portanto, os jogadores serão capazes de receber mais ataques enquanto utilizam o tipo exclusivo de Tornadus, é o único Pokémon puro Voador disponível atualmente no jogo. Com a falta de um tipo secundário, Tornadus tem acesso a mais resistências que acompanham suas defesas aumentadas.

As formas Incarnate e Therian de Tornadus têm acesso aos mesmos ataques, mas os jogadores podem optar por combinações de ataques diferentes nesta nova forma disponível. Golpe de Ar é a melhor escolha para o ataque rápido de Tornadus porque Mordida é mais centrado em causar danos para carregar o ataque carregado. Já que os jogadores não deveriam estar procurando causar muito dano com esta forma de Therian, Bola de Energia e Pulso Sombrio são ambos ataques carregados eficientes que não requerem muita energia para carregar, e podem ser usados ​​em rápida sucessão com cobertura de tipo decente.

Thundurus (forma Therian)

Imagem da Pokémon Company

De todas as formas Therian, Thundurus ostenta a maior estatística de Ataque, dando a este Pokémon Lendário uma nova lufada de ar fresco de que ele precisava desesperadamente.

Os tipos elétricos tiveram um desempenho notoriamente inferior na Liga de Batalha do Pokémon Go devido à abundância de movimentos do tipo Terrestre aos quais tantos Pokémon têm acesso. Felizmente, o Thundurus não teve que lidar muito com isso graças ao seu tipo Voador adicional, mas isso trouxe ainda mais problemas. Agora, Thundurus está de volta e pronto para causar muito dano, embora isso aconteça ao custo de alguns pontos de Defesa.

Trovoada de Choques é a melhor escolha de ataque rápido devido à rapidez com que carrega o medidor de energia, já que o Abismar não será muito forte contra certos tipos de Pokémon. Os jogadores podem optar por outro ataque do tipo elétrico como Trovão ou Soco Trovoada, que são dois dos ataques carregados mais fortes e mais eficientes do jogo. A cobertura de tipo fornecida com Mastigada e Quebra-telha é muito mais benéfica para lidar com alguns dos maiores infratores da Liga de Batalha Go, nomeadamente Mewtwo e Melmetal.

Landorus (forma Therian)

Imagem da Pokémon Company

Esta forma de Landorus é conhecida na série de videogames Pokémon por ser um dos Pokémon mais fortes (e irritantes) do cenário competitivo da última década. Ele está trazendo esse poder para o mundo de Pokémon Go, embora sem a Habilidade que leva seu poder a outro nível.

Embora a única diferença real em suas estatísticas em comparação com sua contraparte da Forma Incarnate seja um ligeiro aumento em seu Ataque, a Forma Therian de Landorus possui um PC muito maior. Isso não apenas ajudará a causar mais dano, mas também sofrerá mais alguns golpes do que o normal.

Tiro de Lama combina muito bem como seu ataque rápido, e deve ser considerado ao invés de Lançamento de Rocha. Explosão Focalizada e Deslize de Pedras são opções muito viáveis ​​e poderosas para ataques carregados. Ultraje pode ajudar os jogadores a vencer batalhas decisivamente contra alguns dos Pokémon do tipo Dragão mais fortes do jogo.

