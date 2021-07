Melhores Caçadores em Pokémon UNITE

Ter uma variedade de funções é extremamente importante para ter sucesso em Pokémon UNITE. A primeira entrada da Nintendo no gênero MOBA apresenta uma Wild Area cheia de Pokémon selvagens entre as duas rotas simétricas para um único jogador assumir o papel da selva.

Caçador é um termo usado para jogadores em MOBAs que eliminam os inimigos selvagens entre as rotas como um método de ganhar XP, antes de entrar em outras rotas para ajudar na defesa ou em abates.

Dada a importância da função e das condições específicas que o jogador deve cumprir, alguns Pokémon são mais adequados do que outros em UNITE. Aqui estão os três melhores Pokémon da selva no UNITE no momento.

Melhor Pokémon da selva em Pokémon UNITE

Antes de se dedicar à selva, você pode querer pegar o Battle Item Fluffy Tail. Isso fornecerá um atordoamento que pode ser usado em inimigos selvagens, também aumentando o dano causado a eles e levando a tempos de limpeza mais rápidos.

Gengar

Imagem da Pokémon Company

Gengar tem um início de jogo bastante difícil quando joga na selva. Seus tempos de limpeza não são os melhores até pelo menos o nível cinco, mas quando você atinge esse ponto, o Pokémon se torna imparável. Com uma combinação de Sludge Bomb, Hex e seu Unite Move, Phantom Ambush, não há como escapar do poder de Gengar mais tarde no jogo.

Garchomp

Imagem da Pokémon Company

Um Pokémon que tem dificuldade no ataque desde o início, os jogadores de Garchomp devem ficar na selva. É o melhor caminho para evoluir o Gible para Gabite de forma rápida e segura. Uma vez evoluído, Garchomp se torna uma força que tem a habilidade de atacar rapidamente os inimigos e eliminá-los em um piscar de olhos, graças à sua velocidade e poder.

Zeraora

Imagens via Nintendo

Enquanto Zeraora é uma opção extremamente poderosa em qualquer rota, este Pokémon se destaca quando levado para a selva graças à sua velocidade e mobilidade. Com Zeraora, você pode emboscar as rotas de seu time desde o início. Depois de limpar o lado da selva de sua equipe, é o momento perfeito para fazer isso. Com uma combinação de dano corpo a corpo poderoso e muitas opções de aproximação, Zeraora pode se transformar de rei da selva em máquina de emboscar com facilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.