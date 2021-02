Melhor combinação de ataques para Mew e Mewtwo em Pokémon Go

Mew e Mewtwo são dois dos Pokémon mais fortes disponíveis no Pokémon Go e, com todos os eventos temáticos de Kanto em execução no jogo, eles provavelmente verão um aumento no uso também no futuro.

A melhor parte sobre os dois Psíquicos é como eles são diferentes, embora ainda sejam fortes em vários papéis e composições de equipe.

Começando com o Mew, não há nada que este Pokémon não possa fazer simplesmente porque tem acesso a mais golpes do que qualquer outro Pokémon no jogo. Graças às suas possibilidades massivas de ataques, ele pode caber em qualquer time que tenha espaço para ele e cobrir as fraquezas de outros Pokémon.

Idealmente, você gostaria de escolher em torno do combo Psíquico/ Rosnado que pode rapidamente acumular mais de 50 DPS, mas você pode preenchê-lo com coisas como Garra Sombria, Troca Elétrica, Golpe Envenenado e muito mais. Tudo depende do que você precisa, mas Psíquico é uma necessidade para opções ofensivas.

Como um todo, Mew também tem um conjunto equilibrado de estatísticas, com 210 ataque, 210 defesa e 225 de resistência, tornando-o ainda mais flexível para qualquer jogador que precise jogar um Pokémon forte.

Mewtwo é menos versátil, mas compensa em grande poder ofensivo e a habilidade de quebrar basicamente qualquer barreira no jogo.

Suas estatísticas básicas são de longe mais otimizadas, com 300 de ataque, 182 de defesa e 214 de resistência, com a capacidade de causar mais de 60 DPS com sua melhor combinação de Golpe Psíquico e Confusão. Se você não tem um MT Elite para pegar Golpe Psíquico, você pode simplesmente trocá-lo por Psíquico, ou Bola Sombria se você preferir a opção de cobertura.

Mewtwo tem acesso a golpes como Lança-chamas, Raio Congelante e Relâmpago, mas você provavelmente não usará um ataque que não seja do tipo Psíquico, pro conta do bônus de tipo que eleva o limite de dano de Mewtwo ainda mais alto.

Você precisará ter cuidado com Pokémon como Gengar, Darkrai e Deoxys porque eles geralmente podem receber alguns golpes e bater de volta com a mesma força em Mew e Mewtwo. Mas fora disso, essas são duas apostas seguras para usar na Liga de Batalha GO, especificamente na Liga Mestre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.