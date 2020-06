Mega Evoluções estão chegando ao Pokémon Go

O Pokémon Go receberá oficialmente Mega Evoluções em algum momento deste ano.

O anúncio foi feito na transmissão ao vivo da Pokémon Presents, que revelou uma tonelada de informações sobre o primeiro pacote DLC para Pokémon Sword & Shield, além de novos produtos para a série Pokémon.

No entanto, pouco foi discutido sobre como a Mega Evolução funcionará no jogo, e foi apenas brevemente mostrado. O anúncio provavelmente também confirmará o lançamento dos Pokémon da geração seis da região de Kalos no Pokémon Go em algum momento deste ano desde que a mecânica de Mega Evolução foi introduzida nessa série.

A Niantic e a The Pokémon Company estão prometendo fazer algo diferente com as Mega Evoluções do Pokémon Go e provavelmente revelarão mais sobre elas mais perto do lançamento.

Por enquanto, todos os fãs podem esperar para ver qual Pokémon será o primeiro com Mega Evolução a se juntar ao jogo e como ele funcionará.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 17 de junho.