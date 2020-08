Mega Evoluções chegam a Pokémon Go nesta semana em reides

As Mega Evoluções chegam oficialmente a Pokémon Go em 27 de agosto, segundo anúncio de hoje da Niantic. Os treinadores poderão encontrar quatro Mega Evoluções durante Reides Mega e uma Pesquisa Especial.

Batalhar em Reides Mega concede Mega Energia, que pode ser usada para ativar a Mega Evolução daquele Pokémon. A Mega Energia funciona de uma forma parecida com os doces: cada Pokémon tem seu próprio tipo de Mega Energia, que só funciona para aquele Pokémon específico.

Os quatro primeiros Pokémon a ter suas Mega Evoluções adicionadas ao jogo são Venusaur (Mega Venusaur), Blastoise (Mega Blastoise), Charizard (Mega Charizard X) e Beedrill (Mega Beedrill). Três deles são os iniciais de Kanto, e Beedrill será o Pokémon usado para apresentar a novidade em uma Pesquisa Especial.

Beedrill provavelmente foi escolhido para ser uma das primeiras Mega Evoluções por ser um Pokémon fácil de encontrar, para que todos os jogadores tenham a chance de experimentar as Mega Evoluções, mesmo que estejam começando agora.

Mas as Mega Evoluções não duram para sempre. Elas duram apenas algumas horas e será preciso usar mais Mega Energia para manter a Mega Evolução, que aumenta o poder do Pokémon.

O poder de ataque de todos os outros Pokémon aumentará nas reides, o que será útil para completar reides de nível mais alto com um número menor de jogadores. Os Pokémon do mesmo tipo do Pokémon Mega receberão um bônus de ataque ainda maior.

Você pode usar a sua Mega Evolução para batalhar em reides, derrotar ginásios, lutar contra a Equipe GO Rocket, jogar com amigos e até andar por aí com eles como seus Pokémon companheiros. Eles não poderão, no entanto, defender ginásios, e também não será possível usá-los na Liga de Batalha Go.

Setembro será um mês cheio de eventos temáticos das Mega Evoluções. De 1 a 7 de setembro será preciso batalhar em reides, e de 11 a 17 de setembro, participar de batalhas de ginásio, batalhas contra treinadores e batalhas contra a Equipe GO Rocket. E as tarefas da semana de 22 a 28 de setembro serão relacionadas ao Pokémon companheiro.

Ao todo, há 48 Mega Pokémon nos jogos principais da franquia. A Niantic só vai adicionar quatro inicialmente, para que o mapa não seja tomado por um número absurdo de novas reides. No futuro, a Niantic pretende adicionar novas Mega Evoluções periodicamente.

Quando os Pokémon Lendários tiverem suas Mega Evoluções em Pokémon Go, o CP deles será “astronômico”, de acordo com a Niantic, então a ideia é que o começo seja mais simples para que os jogadores tenham a chance de acompanhar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 26 de agosto.