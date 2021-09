Mamoswine chegará ao Pokémon UNITE em 29 de setembro

Pokémon UNITE parece estar recebendo outra grande atualização em 29 de setembro. A TiMi Studio confirmou que o Mamoswine do tipo Gelo/Terrestre será adicionado ao jogo, junto com várias correções de erros, em 29 de setembro.

Get ready to freeze the competition in their tracks when Mamoswine joins #PokemonUNITE on 9/29! pic.twitter.com/e0xq7fCD7U — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 25, 2021

A TiMi revelou Mamoswine ao lado de Sylveon no mês passado, mas não deu uma data de lançamento para o Pokémon na época. A desenvolvedora também não confirmou quando qualquer um dos personagens jogáveis ​​seria adicionado ao jogo quando o UNITE fosse lançado para celular em 22 de setembro, apenas dizendo que teria “mais para compartilhar em breve”.

Após o lançamento de Blastoise em 1 de setembro, Mamoswine também será um Defensor, embora previsivelmente se concentre em ser um Atacante Físico que atravessa oponentes usando ataques de alto poder do tipo Gelo e Terrestre. Os jogadores começarão a jogar como Swinub, evoluirão para Piloswine no nível seis e, finalmente, alcançarão Mamoswine no nível 10, tornando-o um Pokémon que brilhará na segunda metade das partidas.

Junto com Mamoswine, a TiMi também lançará uma nova atualização de balanceamento em 29 de setembro para resolver vários problemas que estão impactando fortemente o UNITE.

Desde a atualização 1.2, que foi lançada junto com a versão móvel do jogo em 22 de setembro, os jogadores relataram que o Crustle recebe um aumento de poder não intencional sob “certas circunstâncias”, um problema confirmado pela TiMi. Lucario também pode causar uma quantidade extrema de dano usando Extremespeed, derrubando oponentes, ocasionalmente com um único golpe em porcentagens que não deveriam ser possíveis.

Os jogadores já estão solicitando que ambos os Pokémon sejam removidos de partidas ranqueadas até que a correção seja aplicada. Ainda assim, a TiMi não fez nenhum anúncio sobre se isso vai acontecer, deixando os jogadores animados com o lançamento de Mamoswine enquanto lutam para lidar com os problemas em andamento no UNITE.

