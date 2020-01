Mais de 200 Pokémon serão adicionados a Sword & Shield como DLC

Vários Pokémon novos e antigos entrarão em Pokémon Sword e Pokémon Shield no futuro, com dois grandes pacotes de DLC anunciados hoje na Pokémon Direct.

Com o Expansion Pass, dividido entre The Isle of Armor e The Crown Tundra, mais de 200 Pokémon serão adicionados aos jogos. Isso aumenta o tamanho da Pokédex de Pokémon Sword & Shield de 400 para, no mínimo, 600 Pokémon.

O número provavelmente inclui novos Pokémon, como o Slowpoke de Galar, novas formas Gigantamax e dois novos Pokémon Regi.

Você nem vai precisar ter o DLC para ter os Pokémon. O plano da Game Freak é adicionar atualizações ao jogo, que permitem que os treinadores que não tiverem o DLC troquem Pokémon com os que tiverem. As atualizações estão marcadas para as mesmas datas esperadas para o lançamento das expansões The Isle of Armor e The Crown Tundra.

Os jogadores também poderão trazer Pokémon antigos aos seus jogos pelo serviço da nuvem Pokémon HOME, cujo lançamento está marcado para fevereiro de 2020, desde que esses Pokémon apareçam nas expansões The Isle of Armor e The Crown Tundra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 09 de janeiro.