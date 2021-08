Lugia e Guardiões do Rio retornam em Reides 5 estrelas em Pokémon Go em setembro

Setembro está quase aí e está trazendo alguns rostos familiares para os fãs das Reides de Pokémon Go.

Ao longo do mês, os jogadores de Pokémon Go poderão adicionar Lugia e Trio do Lago de Sinnoh às suas equipes. Mega Slowbro e Mega Houndoom também estarão disponíveis nas Mega Reides.

Lugia estará disponível em reides cinco estrelas para os jogadores se unirem e lutarem contra mais uma vez de 1º de setembro às 10h até 14 de setembro às 10h no horário local dos jogadores. Aqueles que conseguirem derrubar o Pokémon da segunda geração terão a chance de capturar e adicionar um Lugia com o ataque carregado do tipo Voador Explosão Aérea para sua equipe.

Os Guardiões do Lago de Sinnoh, Uxie, Mesprit e Azelf, também estão retornando ao jogo para celular e estarão disponíveis para os jogadores encontrarem com base em sua região. Uxie aparecerá na região Ásia-Pacífico, enquanto Mesprit chegará na Europa, Oriente Médio, África e Índia. Azelf estará disponível para jogadores nas Américas e na Groenlândia. Cada um dos três lendários aparecerá em Reides cinco estrelas começando em 14 de setembro às 10h até 1º de outubro às 10h, horário local.

Aqueles que desejam capturar um grande número dessas quatro espécies lendárias neste mês, terão a chance de fazê-lo a cada semana. Todas as quartas-feiras, um evento Hora de Reides acontecerá a partir das 18h, horário local. Durante esses eventos de uma hora de duração, um Pokémon lendário será apresentado com mais frequência do que os outros, dando aos jogadores a chance de capturar mais espécies do que o normal. A programação do evento Hora de Reides é a seguinte, de acordo com o site oficial do Pokémon Go:

Quarta-feira, 1º de setembro de 2021 : Lugia

: Lugia Quarta-feira, 8 de setembro de 2021 : Lugia

: Lugia Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 : Azelf (Américas e Groenlândia)

: Azelf (Américas e Groenlândia) Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 : Azelf (Américas e Groenlândia)

: Azelf (Américas e Groenlândia) Quarta-feira, 29 de setembro de 2021: Azelf (Américas e Groenlândia)

Mega Slowbro e Mega Houndoom também serão apresentados em Mega Reides durante o mês de setembro. A Mega Evolução do tipo Água e Psíquico aparecerá em Mega Reides de 1º de setembro às 10h a 14 de setembro às 10h local, enquanto Mega Houndoom fará sua aparição de 14 de setembro às 10h a 1º de outubro às 10h local.

No início de setembro, a Niantic está lançando a Temporada de Travessuras no Pokémon Go, apresentando uma história de Pesquisa Especial de uma temporada, aparições de Hoopa, uma rotação de surgimentos de espécies do tipo Psíquico, Sombrio e Fantasma, e muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 27 de agosto.