Liga de Batalha de Pokémon Go começa sua terceira temporada em 27 de julho

A terceira temporada da Liga de Batalha de Pokémon Go finalmente começa em 27 de julho, depois de ter sido adiada por problemas técnicos com a Liga no começo da segunda temporada. A Niantic anunciou a notícia no dia 22.

A partir das 17h BRT do dia 27 de julho, começa a terceira temporada e as recompensas da segunda temporada serão distribuídas para os participantes. A nova temporada segue a mesma rotação da anterior, com a inclusão da Copa Premier na Ultra-liga.

Além da nova Copa Premier, a Niantic também fez diversas alterações à Liga de Batalha e às Batalhas de Treinadores na temporada.

Novas Copas adicionadas, incluindo uma Copa Voadora.

O recurso Batalhe até vencer foi removido para a terceira temporada.

Os encontros com recompensas garantidas serão um pouco diferentes na terceira temporada. Em cada classificação listada, você encontrará os seguintes Pokémon: Pidgeot a partir do ranque 1 Zigzagoon de Galar a partir do ranque 4 Farfetch’d de Galar a partir do ranque 7 Rufflet a partir do ranque 8 Scraggy a partir do ranque 9 Pikachu Libre a partir do ranque 10

A partir do ranque 10, você ganha uma nova pose de avatar e um item de avatar.

Para as recompensas premium, vocês ganharão Doces Raros a partir da quarta vitória. O número de Doces Raros dados como recompensa será reduzido de oito para seis.

Os Treinadores que terminarem a terceira temporada no ranque 7 ou superior receberão um MT de ataque carregado de elite em vez de um MT ataque ágil de elite. Exceto por essa alteração, as recompensas de final de temporada serão as mesmas da segunda temporada.

Dois eventos temáticos da Liga de Batalha estão programados, com mais detalhes em breve.

Os requisitos de caminhada não estarão na Liga de Batalha nesta temporada devido à crise global do COVID-19. O requisito do nível de amizade para batalhar remotamente continua sendo Bela amizade nesta temporada.

Confira a rotação completa da Liga de Batalha na terceira temporada, que vai de 27 de julho a 14 de setembro, com o início da quarta temporada.

Grande Liga – 27 de julho a 10 de agosto

Liga Ultra – 10 a 24 de agosto

Liga Mestra – 24 de agosto a 7 de setembro

As três Ligas e a Copa Premier (sem limite de PC) – 7 a 14 de setembro

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.