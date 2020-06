Kubfu Brilhante é bloqueado na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield?

Como a maioria dos encontros estáticos nos jogos Pokémon, sempre há uma chance de o Pokémon em questão ser bloqueado da forma brilhante, o que significa que você não poderá obter sua variante brilhante imediatamente.

Como Kubfu é um Pokémon de um encontro estático dado a você pelo Master Mustard depois de concluir os desafios de seu dojo, reiniciar para conseguir um brilhante pode não funcionar.

A partir de agora, não sabemos se a cena de Mustard presenteando Kubfu para você realmente bloqueia o novo Pokémon Lendário, mas isso estaria alinhado com os encontros estáticos anteriores em Sword & Shield.

Todos os três Pokémon iniciais, Grookey, Scorbunny e Soble, estavam bloqueados no início de Sword & Shield, portanto, reiniciar o jogo não mudará as taxas de encontro. O mesmo pode ser dito de todas as trocas com NPCs, Pokémon da área selvagem que não podem ser capturados e do trio lendário Zacian, Zamazenta e Eternatus.

Como o Kubfu é um Pokémon Lendário e provavelmente não pode ter um Ovo, não haverá uma maneira dos jogadores encontrarem um Kubfu ou Urshifu Brilhante tão cedo. A Game Freak provavelmente esperará alguns meses antes de sediar um evento de Max Raid Battle que contará com o Pokémon Wushu com a chance de uma variante brilhante.

O artigo original está sendo atualizado à medida que mais informações se tornam disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.