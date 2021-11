Jogadores de Pokémon Legends: Arceus podem obter Shaymin e cosméticos exclusivos com salvamentos antigos

Os jogadores de Pokémon Legends: Arceus com salvamentos em jogos anteriores poderão acessar um Pokémon exclusivo e uma variedade de equipamentos cosméticos exclusivos para aprimorar sua jornada por Hisui.

Em um tweet postado por Serebii, o site revelou que os jogadores com salvamentos de Pokémon Sword ou Shield em seu Nintendo Switch poderão receber Shaymin Land Forme e uma vestimenta para o personagem do jogador que combina com a cor de Shaymin. Jogadores com salvamentos do Pokémon Let’s Go, Pikachu! ou Let’s Go, Eevee! em seu Switch poderão receber uma máscara cosmética de Pikachu ou Eevee, dependendo de qual versão do jogo veio o salvamento. Não parece que os jogadores de Let’s Go poderão receber ambas as máscaras se não tiverem salvamento das duas versões do jogo.

Serebii Update: You can get Shaymin Land Forme and Kimono in Pokémon Legends Arceus if you have a Pokémon Sword & Shield save and a Pikachu or Eevee mask if you have a Let's Go Save https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/6HOhVWWhEa — Serebii.net (@SerebiiNet) November 10, 2021

Os fãs não estão muito impressionados com a revelação, no entanto. Muitos argumentam que receber Shaymin é muito melhor do que receber uma máscara. Não está claro se haverá outros itens disponíveis para jogadores de jogos Pokémon anteriores, então os fãs terão que esperar para ver o que a The Pokémon Company revela até o lançamento de Arceus.

Uma campanha semelhante está sendo realizada em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. Jogadores com salvamento de Sword & Shield e/ou Let’s Go! em seu Switch podem obter Míticos exclusivos. Parece que a The Pokémon Company quer recompensar os fãs que retornam e fornecer incentivos para aqueles que já jogaram jogos anteriores para voltar à série com Brilliant Diamond, Shining Pearl e Arceus.

Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 10 de novembro.