Jessie e James estão aparecendo em Pokémon Go

Jessie e James começaram a aparecer no Pokémon Go ao lado dos Recrutas da Equipe GO Rocket, que começou a descer pelo mundo inteiro em seus balões de ar quente.

Ao contrário dos Recrutas normais, Jessie, James e Meowth aparecem no balão em forma de Meowth, do anime.

Quando você vê o balão deles, pode combater o par e os Pokémon Sombrosos que eles receberam do chefe, Giovanni. Ao contrário dos outros Recrutas da Equipe GO Rocket, esse par icônico só aparecerá por tempo limitado.

Os jogadores também podem usar roupas exclusivas da Equipe Rocket, com o tema das roupas brancas e vermelhas da dupla. Ambas as roupas estão disponíveis gratuitamente na loja do jogo.

Não está claro se existem condições especiais para o aparecimento do balão de Jessie e James, mas eles começaram a aparecer para todos os jogadores.

O artigo original está sendo atualizado à medida que mais informações se tornam disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de julho.