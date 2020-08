Jessie e James deixarão Pokémon Go em 30 de setembro

A icônica dupla da Equipe Rocket, Jessie e James, está prestes a fazer sua fuga ousada do mundo de Pokémon Go.

Em uma atualização para o conteúdo de setembro, a Niantic revelou que 30 de setembro será o último dia em que os jogadores poderão encontrar o par de encrenqueiros.

Os jogadores têm lutado com Jessie e James desde que começaram a aparecer em 9 de julho, interrompendo seus esquemas ao interagir com seu balão de ar quente em forma de Meowth quando ele aparece no mapa.

Quando você encontrar o par, cada um deles começará com seu Pokémon exclusivo, Ekans e Koffing, que será o Pokémon Sombrio. Se você conseguir derrotar Jessie e James, você terá a chance de salvar aqueles Pokémon Sombrios, e cada um deles terá a chance de ser Shiny também.

Isso continuará sendo o caso até que eles saiam do jogo, provavelmente retornando no futuro com novas recompensas quando outro conjunto de eventos especiais temáticos em torno da Equipe Go Rocket for lançado.

Junto com esta notícia, a Niantic anunciou que o Victini seria disponibilizado para os jogadores que não participaram do Pokémon Go Fest 2020 no final de setembro. Quatro Pokémon Lendários, Heatran, Cresselia, Articuno e Zapdos também estão retornando para as raides de cinco estrelas ao longo do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de agosto.